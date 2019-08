【12星座穿搭】手袋都要襯性格？Gucci金牛本命袋　天秤最襯LOEWE

雖然星座運勢只能當參考用,但不得不說有時候還真的有點準,而且應該很少女生會完全不信星座吧?!身為對星座小有研究的編輯我本人,這回就要來化身為一日限定星座講師,依照不同的特質和個性,大膽分析 12 星座分別適合的精品包!快來看看屬於你星座的命定包款是哪一個!

白羊座:我是自信不是自戀

特徵:自信爆棚,沒有我解決不了的事情,但衝動到自己都傻眼。

野心勃勃、熱情如火的白羊座,對於任何事物都抱持著好奇心,並且會想征服它。雖然偶爾會被認為是以自我為中心的人,事實上,白羊座只是對於自己非常有自信罷了。買東西不會優柔寡斷,也不需要詢問別人的意見,因為我就是真理啊!另外,通常會因為衝動行事,再加上沒有人可以影響到你的決定,所以有時候甚至會做了讓自己後悔的事情。

金牛座:錢就是我的一切

特徵:人生就是要花錢享受,尤其是美食更不能放過。

牛脾氣沒人敢招惹,大部分的時候固執己見、不容易變通,一切你說了算。而因為愛錢的關係,懂得開源節流,也懂得投資,不會讓物慾戰勝你「愛錢」的理性。認為買東西就是越經典的越保值,所以不太願意嘗試新鮮的東西。儘管如此,雖然會知道要節制,可是內心深處非常喜歡名牌,與其入手沒聽過的牌子,倒不如買辨識度高的品牌或款式。

雙子座:沒有人可以掌握我

特徵:陰晴不定,喜好分明,總是被說擁有雙重人格。

雙子座性格極端(先不要激動),總是會被認為人格分裂,但這也可以說是展現坦率的一面。有人會說雙子和處女略為相似,那是因為部分雙子座會有些微的潔癖和強迫症(當然沒處女作誇張啦),也絕對不允許其他人打亂你的節奏。再加上雙子座重視外表,通常看外貌第一眼便能定生死,所以樣貌討喜非常重要~

還記得前陣子眾女星在 IG 上瘋狂洗版的 Dior 翻蓋包嗎?經典的優雅外型,只要一揹上便充滿女人味!推出不久即登上炙手可熱的 IT Bag 寶座,以品牌創始人 Christian Dior 為縮寫的「 CD 」是此次的設計亮點,超大尺寸的醒目金屬扣環,應該沒有女孩兒不會對它不動心吧!

巨蟹座:越安全我越喜歡

特徵:習慣舒適圈,越老越愛家,宅在家我超爽。

巨蟹座非常有母愛,尤其年紀越大越明顯,因此提到巨蟹座,大眾才會一口同聲的表示:「有顧家的好形象」。巨蟹座本身也可望得到愛護跟關懷,但不會明說,只能靠身邊的朋友默默關心啦!其實你最需要的是安全感,就連買東西的時候也是一樣,習慣打安全牌,比較不敢嘗試全新的風格。不過巨蟹座耳根子蠻軟的,如果能夠成功說服她買下,就表示她信任你的品味!

Fendi_Peekaboo Essential 包

若說到 Fendi 經典的包款,絕對不能不提 Peekaboo 。秉持著「 Less is more 」的精神,儘管外觀十分精簡,沒有浮誇的印花或是醒目的 Logo ,但這包可是紅了整整 10 年,許多女星都愛不釋手!不易出錯的超百搭且實用的包身,特別適合喜歡安全牌款式的巨蟹座。