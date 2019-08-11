【12星座穿搭】手袋都要襯性格？Gucci金牛本命袋　天秤最襯LOEWE

星座竟然會影響喜好和品味？想必看到標題點進來的讀者，都有些許納悶吧！從小到大每個人著迷於星座的程度不一，舉凡幸運色、幸運物、幸運數字，抑或是想知道最近的戀愛、工作運勢，甚至想要了解一個人的個性特質，通通都可以從星座下手。

其實你最喜歡的手袋可能就是最適合你的手袋，星座什麼的，看看就好。（IG@loewe，IG@bulgariofficial）

雖然星座運勢只能當參考用，但不得不說有時候還真的有點準，而且應該很少女生會完全不信星座吧？！身為對星座小有研究的編輯我本人，這回就要來化身為一日限定星座講師，依照不同的特質和個性，大膽分析 12 星座分別適合的精品包！快來看看屬於你星座的命定包款是哪一個！

白羊座：我是自信不是自戀

特徵：自信爆棚，沒有我解決不了的事情，但衝動到自己都傻眼。

野心勃勃、熱情如火的白羊座，對於任何事物都抱持著好奇心，並且會想征服它。雖然偶爾會被認為是以自我為中心的人，事實上，白羊座只是對於自己非常有自信罷了。買東西不會優柔寡斷，也不需要詢問別人的意見，因為我就是真理啊！另外，通常會因為衝動行事，再加上沒有人可以影響到你的決定，所以有時候甚至會做了讓自己後悔的事情。

BVLGARI_ Serpenti Forever 斜背包 對於熱情如火的白羊座，揹上正紅色的包包再也適合不過了！新一季的 Serpenti Forever 採用光滑的小牛皮，散發更為活潑的氛圍，再加上標誌性的琺瑯鑲飾蛇頭展現出霸氣的奢華感，還附上可拆可調式的蛇身鍊帶和化妝鏡，想必帶上它後走路都有風了！

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金牛座：錢就是我的一切

特徵：人生就是要花錢享受，尤其是美食更不能放過。

牛脾氣沒人敢招惹，大部分的時候固執己見、不容易變通，一切你說了算。而因為愛錢的關係，懂得開源節流，也懂得投資，不會讓物慾戰勝你「愛錢」的理性。認為買東西就是越經典的越保值，所以不太願意嘗試新鮮的東西。儘管如此，雖然會知道要節制，可是內心深處非常喜歡名牌，與其入手沒聽過的牌子，倒不如買辨識度高的品牌或款式。

Gucci_GG Marmont 小型絎縫肩揹袋 既然是最講求 CP 值的星座，錢當然要花在刀口上，就算是所有女孩兒都渴望購入的超夯爆款，只要太過昂貴可是一概不考慮。因此最適合金牛座的非 Gucci 莫屬，醒目的雙 G Logo 和百搭的黑色牛皮，非常耐用且耐看。而且款式相當經典，不用擔心過季的問題，用個 10 年都不是問題！

雙子座：沒有人可以掌握我

特徵：陰晴不定，喜好分明，總是被說擁有雙重人格。

雙子座性格極端（先不要激動），總是會被認為人格分裂，但這也可以說是展現坦率的一面。有人會說雙子和處女略為相似，那是因為部分雙子座會有些微的潔癖和強迫症（當然沒處女作誇張啦），也絕對不允許其他人打亂你的節奏。再加上雙子座重視外表，通常看外貌第一眼便能定生死，所以樣貌討喜非常重要～

Dior_30 Montaigne 翻蓋包 還記得前陣子眾女星在 IG 上瘋狂洗版的 Dior 翻蓋包嗎？經典的優雅外型，只要一揹上便充滿女人味！推出不久即登上炙手可熱的 IT Bag 寶座，以品牌創始人 Christian Dior 為縮寫的「 CD 」是此次的設計亮點，超大尺寸的醒目金屬扣環，應該沒有女孩兒不會對它不動心吧！

巨蟹座：越安全我越喜歡

特徵：習慣舒適圈，越老越愛家，宅在家我超爽。

巨蟹座非常有母愛，尤其年紀越大越明顯，因此提到巨蟹座，大眾才會一口同聲的表示：「有顧家的好形象」。巨蟹座本身也可望得到愛護跟關懷，但不會明說，只能靠身邊的朋友默默關心啦！其實你最需要的是安全感，就連買東西的時候也是一樣，習慣打安全牌，比較不敢嘗試全新的風格。不過巨蟹座耳根子蠻軟的，如果能夠成功說服她買下，就表示她信任你的品味！

Fendi_Peekaboo Essential 包 若說到 Fendi 經典的包款，絕對不能不提 Peekaboo 。秉持著「 Less is more 」的精神，儘管外觀十分精簡，沒有浮誇的印花或是醒目的 Logo ，但這包可是紅了整整 10 年，許多女星都愛不釋手！不易出錯的超百搭且實用的包身，特別適合喜歡安全牌款式的巨蟹座。

獅子座：我的霸氣是與生俱來的

特徵：滿腔熱血，樂於成為眾人的焦點。

給人正能量爆表的印象，做任何事都充滿自信，而且無時無刻散發魅力，如同天生的發電機，你也非常享受站在鎂光燈下。因此隨身行頭當然不能輸，否則氣場直接弱掉啦！除了要顧及時髦感外，為了增添氣勢，選擇其他人不敢駕馭的經典款式也不賴，會讓身邊的朋友覺得你走得很前面。不過有時候過度的自信會讓你看起來高傲，自尊心比天還要高，這可要小心了。（儘管你真的愛面子）

Prada_Sidonie 系列 扎染印花包 資深時尚迷肯定對這咖 Sidonie 不陌生，於 2019 早春亮相，外型相當前衛又復古。然而有別於基本款的黑色、白色、紅色，隨後推出的兩款扎染印花色系更是別具特色。顏色相當鮮明，是一般人難以嘗試的款式，若能成功駕馭氣勢直接爆棚！

處女座：不好意思我有潔癖又講究

特徵：完美主義者，杞人憂天第一名，不容許計劃外的事情發生。

先撇開普羅大眾一致認為的龜毛和潔癖，處女座還很懂得規劃一切，喜歡將一切都安排好，並且按部就班的照著計劃走。看到喜歡的東西，就算財力足以負擔，但不在原本的購物清單中的話，儘管它是人人渴望的爆款，對於處女作來說她也不會輕易的下手。也多虧這項優點，讓處女座能夠默默的守住荷包，存到大筆的資金啊！

Celine_頂級小牛皮小型CLASSIC 手袋 就連買東西都需要事先全盤規劃好的處女座，與其跟風，倒不如買保值的款式。而 CELINE 這咖經典 CLASSIC 手袋，是前任設計師 Phoebe Philo 當初入主 CÉLINE 時推出的第一個包，非常別具意義。包款簡單俐落，具有光澤感的牛皮一眼便能看出質感，若是久久買一次精品包的話，可說是非常划算！

天秤座：雖然我想拒絕但我來者不拒

特徵：容易優柔寡斷，我不是無法做決定，只是有點障礙。

天秤座給人一種溫和的疏離感，好像親近，卻又無法熟識，那是因為天秤座害怕拒絕別人。尤其 12 星座中，患有選擇障礙症第一名的就是天秤座，做決定前，總是喜歡詢問別人的意見，但得到意見後，卻又繼續陷入猶豫，導致友人會覺得你在搞笑嗎？（嗯，你很認真。）其實天秤座心中早已默默的認為貴的不一定比較好，外觀好看才是重點，詢問意見只是求安心啦！

LOEWE_Puzzle 迷你款 LOEWE 的 Puzzle 在今年的出鏡率極高，尤其在各大時裝週街拍中，都可看見它的「無數個」身影。與其選擇較昂貴的正常尺寸，入手迷你款是買精品包的偷吃步，不僅價格更為平易近人，小巧的外型更顯時髦，就算撞包也撞得心甘情願！

天蠍座：到底誰說我心機重

特徵：低調的控制狂，佔有慾極高，心狠手辣沒在怕。

雖然大家都把天蠍座和「腹黑」劃上等號，認為他們總是「老謀深算」、「城府很深」、「愛記仇」，葫蘆裡不知道賣什麼藥。但天蠍座真的沒有這麼閒，只是比較注重公平，一切算得清楚好做事罷了。儘管心思複雜，其實天蠍座並沒有太多的自信，容易懷疑自己，這時候就得靠外在的厲害單品來增加信心了。

CHANEL_經典口蓋包 相信小香包無須編輯多介紹了吧？每位女孩兒的夢幻清單中絕對都有一咖小香包，口蓋包就是其中之一。象徵經典的菱格格紋縫針、交織皮革，並加以金色或銀色潤飾，質感不在話下。若看膩了大多數人都在揹的黑色小牛皮款，不妨考慮丹寧布的款式，風格更加休閒且率性十足！

人馬座：我傲嬌但我不想承認

特徵：容易三分鐘熱度，時常因為一個點看不過眼，就通通不順眼。

許多人對人馬座的評價，大多脫離不了「愛好自由」、「團體裡的開心果」、「天生樂天派」等印象，雖然都正確無誤，但大家遺漏掉的是，人馬座其實是一個超靠直覺做決定的人。不論是交朋友、面對感情，還是逛街購物，只要感覺對了，說什麼都可以！因此人馬座最容易犯的毛病，就是突然和一咖喜歡的包看對眼了，你想也不想的就把它打包回家，就算你窮到快哭出來，等到領薪日還是會去帶走它。

Gucci_GG Marmont 腰包 其實人馬座除了以上特徵外，還有最讓身邊朋友無奈的一點就是：非常懶惰。能躺就不坐、能坐就不站，軟爛已經可以說是人馬座的興趣了吧？！包括拿著大包小包都會讓我們不耐煩，因此腰包絕對是最適合的選擇！而 Gucci 這款腰包是許多潮人的必敗款，低調卻辨識度高，任誰一看到都會想帶回家吧！

山羊座：誰能比我執著

特徵：心思縝密，喜歡腳踏實地幹大事。

山羊座是標準的工作狂，會為了達到目標埋頭苦幹，甚至有「為了達到目的，不擇手段」一說。就連買東西的時候也是，只要想入手，就沒有人可以阻止你，而且山羊座的喜好相當分明，喜歡就是喜歡，討厭就是討厭，沒有中間值的選項。不過山羊又很矛盾，集感性與理性於一身，既然如此，要能夠擄獲山羊座芳心的，大概就屬最吸眼球的款式了

Balenciaga_Triangle Duffle 三角包 近年 Balenciaga 推出的包款設計都充滿玩味，不僅會讓人想多看兩眼，特殊的形狀更是令人過目不忘。而這咖三角包除了外型特殊外，它還能夠手提或肩揹、當手拿包，可說是相當百變，替造型增添不一樣的感覺！

水瓶座：全世界我最怪

特徵：不按牌理出牌，連我自己也不知道自己在想什麼。

公認是怪咖第一名的水瓶座，沒有人可以猜到你在想什麼，儘管被周邊友人認為是「外星人」，也不會因此感到不開心，因為就連自己也都這樣認為，甚至還非常自豪。特立獨行，喜歡獨一無二的東西，不隨波逐流，如果會和別人撞款，那也不會在考慮範圍內。而且水瓶座討厭做決定，時常猶豫不決，選擇太多會讓你感到困擾，所以越突出的東西越能加快你的決定。

Maison Margiela_Glam Slam 枕頭包迷你款 還記得編輯曾向大家介紹過 5 款「外型超奇葩」精品包嗎？ Maison Margiela 這咖枕頭包就是其中之一，以小羊皮革製成，搭配上特殊的絎縫設計，觸感非常柔軟。雖然這咖在國外早已是眾多時尚部落客的心頭好、人手一個，但在台灣相當少見，如果想免於撞包的苦，外型時髦的枕頭包絕對是首選啊！

雙魚座：浪漫到無可藥救

特徵：愛幻想，小劇場天天上演，不知道何時才能下戲

愛哭、愛幻想、心思細膩，而且浪漫又多情，是感性大於理性的最佳代表。注重感情，以 Love & Peace 為宗旨的雙魚座，不喜歡和別人爭東西，所以當所有人都追求限量款時，你不見得會提起興趣。喜歡分析事情，時常陷入思考輪迴，行動前會先深思熟慮，因此衝動購物是永遠不會發生在你身上，打好如意算盤，投資高 CP 值的品項才是重點！

Louis Vuitton_SPEEDY 30 SPEEDY 是 Louis Vuitton 最具代表且歷久不衰的款式，而在眾多包款中， SPEEDY 30 的價位較平易近人，小資女也能入手！採用經典的 Monogram 帆布製作，拎著它超級拉風。若是要以高 CP 值為考量的話，這咖收納空間十分足夠，不論是當手提旅行包還是工作的日用手袋都適合，在預算有限的情況下，不投資它實在太可惜了！

不論是務實的金牛座、容易衝動購物的人馬座，還是優柔寡斷的天秤座，想不到各星座依照不同的特質和個性，都有分別適合的命定精品包！

看到這兒，還是得先聲明，以上純屬娛樂效果，希望大家手下（或是鍵盤下）留情啊！不論編輯推薦的包包是否真的為適合你的包款，抑或正巧是你考慮入手的，這 12 款精品包都值得你參考！雖然以往大部分的人都會比較喜歡爆款包，認為人氣就是保證，但別人的命定包款不等於你的，下手前還是得仔細衡量一番才是！