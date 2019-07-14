12星座誰最「色」：這星座是「胸控、腿控」雙冠軍，是你男友嗎？

俗話說男人是視覺動物，見到美女總是忍不住多看兩眼，不過什麼特徵才能讓他當場石化，情不自禁的對妳一見鍾情呢？關於這件事，許多網友提出最能散發女人味的身體特質，好比渾圓美胸和修長辣腿。雖然這答案令人不意外，但12星座中確實有些男生比一般人還要對這2大類型「正妹」招架不住！ 因此，咱們今日將這兩派熱血星座男兒給揪出，看看妳的意中人是「腿控」還是「胸控」，亦或著「魚與熊掌」他都想要！Here We Go～

深陷「絕對領域」的五大腿控星座男

5. 獅子男

獅子男要面子，是愛情裡標準的大男人，因此女人對來他而言絕對是重要附屬品，外表說什麼都要「高人一等」、與他般配才行。按圖看看哪種女生是他最愛↓↓↓

4. 水瓶男

講求知性、渾身充滿哲理的水瓶男，本身就喜愛欣賞「美」的事物，其中自然包括人人稱羨的「美麗」女人囉！不過美女百百種，哪一種能令他傾心呢？按圖看看↓↓↓

3. 山羊男

你以為只有獅子男愛面子嗎？錯！其實山羊也是超隱性的大男人，他們只是習慣用冰冷外表掩飾自己狂熱的內心罷了！看看山羊男為何愛長腿↓↓↓

2. 處女男

不用懷疑！處女男是十足的腿控，對他們來說，就算女生相貌不揚，只要她擁有一雙激長腿，那肯定還是大加分。而且要這種腿才能吸引處女男↓↓↓

1. 人馬男

人馬男對美腿有一定程度的迷戀，原因？快按圖看仔細↓↓↓

有「奶」便是娘的五大胸控星座男

除了長腿之外，對胸部情有獨鍾的星座男Top 5，為何他們對事業線戀戀不捨？▼▼

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年10月30日至2018年10月29日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論「腿控、奶控12星座男生」相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】