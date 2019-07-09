異性「閨密」變情侶　剎那激情只留遺憾？過來人：似跟好友睡一起

曾聽友人分享過一則故事： 一男一女一拍即合，天南地北，甚麼都談得來，就似失散多年的姊妹手足。順理成章，二人成為情侶。卻不知是否順利過頭，全然沒有猜度探戈、怦然心動，然後一次在床上，友人問：「其實我們是否只是best friend？」 千百樣感情，為何總似是得一種結果？突破「Friend Zone」，由友人成為情侶，是不是真的可行？

以下結集Reddit網民故事，或許也能讓你借鏡：戀上好友，是否能開花結果？

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（《 Love, Simon》劇照）

最「浪漫」的關係，是把愛人當朋友？

能當好友，分享生活點滴，總有欣賞與喜歡的地方。友人變戀人，是好是壞，實在不能一概而論，難有絕對答案，但心理學家Suzanne Degges-White就曾在Psychology Today上撰文指出，要是戀人同時是你的好友，可能是百利而無一害。

她於文中提及，曾有研究邀請約400名參加者，找出愛情與友誼對他們的自信、忠誠與快樂的影響。他們發現，要是你當你視你的伴侶為最好的朋友，自信也會更高，而這無關年齡。另外，當中四成受訪者曾經歷離婚，有趣的是與好友成為伴侶，他們的自信、生活滿意程度卻與沒經歷過離婚的人，沒什麼差異。或許是因為惺惺相識再走在一起，對方對你不只有愛意，也會多一份諒解和體恤。

可是，即使找不到愛侶，也不必灰心，亦不需勉強與好友牽手。Suzanne最後也補充，要是能有知己好友分享與分擔，一樣能令人感到滿足。

資料來源：Reddit, Psychology Today