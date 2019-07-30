【相睇奇聞】單身28年堅持素顏相親　奇葩經歷出書：對象全是禽獸

劉佳寧，瀋陽姑娘，單身了28年之後，她在相親過程中認識了初戀，不到半年就領證結了婚。

她前前後後總共相親了十幾次，奇葩經歷數不勝數。（一条提供）

她前前後後總共相親了十幾次，奇葩經歷數不勝數。2017年10月份開始，她在網上連載自己的相親故事，今年元旦，改編後的小說《我的相親路上滿是珍禽異獸》出版，豆瓣評分高達8.5。

「同樣身為大齡單身女青年的我，讀著讀著都想去相親了！」

為了方便和閨蜜吐槽，她把相親對像都一個個以動物命名，一条攝製組跑到了瀋陽，親耳聽劉佳寧講了講她在相親道路上遇到的每一個「珍禽異獸」。

我的相睇之路

自述：劉佳寧 文：譚伊白（一条）

我叫劉佳寧，一個東北姑娘，以「酸菜仙兒」這個名字在文學界出道。我直到28歲才初戀，不到半年就領證結婚了。沒有懷孕，也不恨嫁，就是純粹想和他一起生活，很想很想。這一切都有功於相親，我們是通過相親認識的。

在遇到我先生之前，我單身了28年，前前後後相親了十幾次。遇到的人多了，才發現人類真奇葩，世界真奇妙，相親的這條路可真是道阻且長。2018年我把我的相親經歷改編成了長篇小說《我的相親路上滿是珍禽異獸》。

《我的相親路上滿是珍禽異獸》（一条提供）

第一次慘敗

第一次相親是在大二大三的時候。其實那時我是很鄙視相親的，好歹我也是個文藝女青年，在學校裡心高氣傲，也搞暗戀那一套，也弄曖昧那一招，兜兜轉轉，磨磨唧唧，大學四年過去了，我竟然連手也沒和別人牽過。

當時那個男孩是社團學姐介紹的，他對我的印象好像還不錯。因為他吃完火鍋之後對我說，「咱們去你學校的操場上散散步吧。」

散步時候他就問我：「你覺得我怎麼樣？」我那個時候真是一點經驗都沒有，所以我就很直白地說：「我覺得你不行。」

他當時很驚訝，一屁股坐在長椅上，然後緩了一會。他說：「你說話真的是太直白了！」要我怎麼說我單身28年還是有點原因的！

吃火鍋時送的一瓶可樂，他原本說是要給我，被我這一嚇，直到最後也沒有給我，估計是覺得這個女生連一瓶可樂都不值吧。第一次相親就這麼無疾而終。

劉佳寧（一条提供）

畢業後我繼續讀研究生，也不知道是老了，還是學了古代文學變得禁慾了，暗戀也拋棄了，曖昧也不要了，連喜歡的男偶像也所剩無幾了，從寢室眺望不遠處的寺廟屋頂都越來越美……

直到工作後，生活發生了翻天覆地的變化，我漸漸有些自閉，社交圈也越來越窄。

家裡催婚也催得緊，主要分兩種形式：親戚過年組團催；我媽媽不分時段不分場合地催。尤其我媽媽她特別喜歡在我上廁所的時候催，可能覺得這是我唯一無法逃脫的一段時間。後來我發現不能這樣，我怎麼也得去試試。所以我選擇去相親、去見人，去強迫自己見更多的人。妖魔鬼怪我見，珍禽異獸我也見。

所以我選擇去相親、去見人，去強迫自己見更多的人。妖魔鬼怪我見，珍禽異獸我也見。（一条提供）

相親對象都是「珍禽異獸」

我喜歡看《動物世界》，後來相親的時候，總會把對方想像成一種動物，就像一個代號，方便我和死黨在大庭廣眾之下，肆無忌憚地吐槽我的相親對象：

▼▼弱氣的銀行職員丹頂鶴先生，鋼鐵直男斑驢先生，油滑的二手車經紀雪猴先生，還有孔雀先生、熊貓先生、東北挽馬先生……（按圖放大）▼▼

+ 7 + 6 + 5

29歲，我正在為孤獨終老做準備

我的相親經驗談

相親了這麼多次之後，我有了一些自己的經驗和習慣。

1、減少相親成本

比如說我可能不願意約在飯店，只約在咖啡廳或是甜品店。因為我覺得大家都是初次見面，盡量不要給對方男生負擔，得減少相親對象的相親成本。如果聊得來，我們下次再約你再請我吃飯也不遲。

2、盡量早到

我還習慣早到一點，這樣我可以早一點去觀察那個人。那他一些無意識的動作，我就會比較好去觀察，不然已經進入社交模式的他或許就不是真實的他了。還有一點就是，早到之後我點一杯我自己喝的東西，你也可以點你自己的，或者你不點也行，也有幫對方減少相親成本的原因。

相親了這麼多次之後，我有了一些自己的經驗和習慣。（一条提供）

3、素顏見面

出去相親我一般是不會化妝的，基本都是素顏去見。因為我覺得如果你都接受不了我的素顏的話，那我們還瞎扯什麼呢！

4、不問物質條件

我在相親的時候，也從來不會問對方收入多少，有沒有車，有沒有房，這個太尷尬了。像我跟我先生，我倆都談上戀愛了，我都不知道他掙多少錢，房子有沒有貸款，我全都不知道。

5、介紹人得靠譜

介紹人得是熟悉自己親近自己的人，普通同事遠房親戚什麼的很容易給介紹岔了，往往找的都不是適合我或者我喜歡的。

我還習慣早到一點，這樣我可以早一點去觀察那個人。（一条提供）

在相親中遇到真愛，給緣分多一點機會

在我寫書的時候，對於愛情的心態和想法也在發生著變化。比如上一秒我才經歷了幾次失敗的相親，寫下了一句「我29 歲相親無數，但是卻在為孤獨終老做準備。」

下一秒我就在相親時遇到了真愛，也就是我現在的先生。所以真的什麼事都別放棄，別整的自己太絕望。那場相親，我們的對話持續了兩個多小時。就是願意你一句我一句地說下去。

我記得當時的甜品店裡，我倆走的時候放著Beyond的《喜歡你》，我心裡就覺得這是不是冥冥之中的暗示。在地鐵站裡我上了趟廁所，越是安靜封閉的空間，越能聽到自己內心的聲音。我感覺好像有一個人在跟我說：「就是他了，就是他，就是這個人了。」

在相親中遇到真愛，給緣分多一點機會。（一条提供）

我的地鐵往北，他的往南，結果南邊的那輛地鐵先來了，我以為他能夠等到我這個北邊的地鐵來，目送我上車之後他才走。結果他說「那我就先走了」，一個箭步上了車。

我當時就一愣，難道我剛才的又是《喜歡你》，又是什麼廁所之聲，都是我一個人腦補的嗎？坐了一會，我收到了他的微信：咱們能不能下次再約一次？還好還好，一切都不只是我的幻想。單身28年之後，我終於在相親的過程中找到了自己的初戀，並且和他結婚了。

我感覺好像有一個人在跟我說：「就是他了，就是他，就是這個人了。」（一条提供）

愛情的確是需要再浪漫一些，相親的手段確實是相對來說比較現實，它也可能不會很愉快。你看我前面這麼多相親經歷，都不完美，但是我覺得他們每一個都不是白給的，每一個都沒有浪費時間。

雖然都開玩笑把他們形容為「珍禽異獸」，但是如果沒有前面這些人，我可能不知道我想要什麼樣的。就比如我先生當時這個先上車的行為，我可能就會放大，覺得他不夠體貼，不夠溫柔，我們估計就散掉了。

但就是有了之前的那些經歷之後，這件事我反倒覺得還可以再看看，這個人也可以再感受一下，有時候緣分就是要給它足夠的機會。

愛情的確是需要再浪漫一些，相親的手段確實是相對來說比較現實，它也可能不會很愉快。（一条提供）

我覺得現在的女孩吧，如果你問她你想找什麼樣的？聽到最多的就是九個字——「不知道，憑感覺，看緣分」，心裡的形象特別模糊。那你就一定要去多見人，這樣的話才能碰到你所謂的「看緣分」和「憑感覺」的這個人。

愛情這個東西從來都是要通過努力的，不可能就坐在家裡，天上就直接掉下來一個適合你的人；或者噹噹當敲門，一開門一個大帥哥。相親這件事情，其實特別透明，你知道你是要來幹甚麼的，對方也知道你是要來幹甚麼的，給彼此一個機會。直接一點，我想未必是一件壞事。

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