【兩性相處】想白頭到老　先公開自己最差一面　保持禮貌對待對方

「白頭偕老」的幸福要看機率？還是可以掌握在每個人手中？筆者不太敢下定論。愛情也好，婚姻也好，想要幸福美滿，畢竟是兩人共同用心經營的事，要看雙方的意願和人生一致的目標。如此千錘百煉後才能修成正果。

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愛情或婚姻本身就是一個深奧的哲學命題。外人看似美好，身在其中的人或多或少卻有說不出的苦衷。畢竟世上沒有必然永恆美好的事物，「就算無所不能的上帝也不能解決世間所有苦難、生老病死。」此說法似乎解釋了為何今天的我們時有聽聞情侶分手、夫妻離婚的消息。

歸根究底，這都是人際相處的問題。為此，筆者從男性角度出發，提供一些建議給處於一段關係中的你。

愛情或婚姻本身就是一個深奧的哲學命題。外人看似美好，身在其中的人或多或少卻有說不出的苦衷。（圖片取自：roxannetong@Instagram）

一、 做對方最忠實的聽眾

在一段關係中，擁有一對敏感的耳朵和一張善解人意的嘴會令你的伴侶更喜歡你。當我們看見另一半悶悶不樂或心事重重的時候，往往以為對方只是小情緒發作，冷卻了便沒事。其實很多時候對方選擇不說，是介意，是難以啟齒，寧願放在心裏自己承受。而作為另一半的你不但不主動詢問了解，反而忽視，長期相處下來問題就成為一個隱形炸彈。作為一位好的伴侶要懂得解開另一半的心結，不但要耐心聽對方訴苦，甚至要誘導對方將困擾在心的事情一一告訴你，這是一段關係中必不可少的環節。

二、 不時鼓勵對方

在相處時，情侶之間有時會忽略鼓勵互動的小細節，這個問題尤其容易發生在那些一起很久的情侶身上。「你可以的！」等等說話不要吝嗇說出口。對於一個男人而言，受到另一半的鼓勵，那可是不得了的事情，猶如打了一劑「強心針」，充滿力量和幹勁。難道你沒有聽說過「成功男人的背後都有一個女人」？而女人就是一段關係中的軍師，幸福還是悲哀完全取決於她。不時地鼓勵對方，顯示你對對方的信任和信心，是鞏固一段關係的基石。

三、 不要太過干預對方的私人空間

這點是對於處於情侶關係的人而言，夫妻則另當別論。給對方一些私人空間，是一個舒緩關係的必要行動。有些另一半喜歡追蹤式的打電話給對方，他們以為這樣子是「愛」的表現，「難道我問一下男（女）朋友在幹嘛都不行？」適時的打電話當然可以，例如茶餘飯後或睡覺前。在不適當的時間段打不適當的電話就會產生問題，當你明知另一半在工作，在聚會中的時候，你卻打電話給他（她）說一些不重要的話題，這樣只會顯得個人不夠獨立和愛粘人，反而在對方心目中會扣分。

在相處時，情侶之間有時會忽略鼓勵互動的小細節，這個問題尤其容易發生在那些一起很久的情侶身上。（圖片取自：roxannetong@Instagram）

四、 坦誠自己的缺點

從某程度上說，年輕人應該都要從實用主義角度看待婚姻，不要把婚姻想像得過於夢幻，認為對方都是完美的。如此一來，當遇到巨大落差時，後悔已經來不及了。在情侶階段，尤其在熱戀期間，雙方都要坦誠，不要刻意隱瞞自己的缺點和不足。「紙永遠包不住火」，前車之鑒的例子有很多，例如男女在分手的時候通常都會噴出一句「當初你追我的時候，不是這樣子的，為什麼現在會這樣！」其實，對方的性情一直沒變，只是隱藏得比較好罷了。坦誠自己的缺點，然後認識它，接受它，最後是改善它，將會對一段恆久的關係起到關鍵作用。

五、 保持禮貌態度對待對方

一對男女由相識、相知，再成為情侶、步入禮堂，最後不幸地因各種原因導致分開，是一件悲哀的事情。結果雖無可避免，但是打從一開始，有些相處之道是應該保持的，它可以避免任何一段關係走到事與願違的地步。無論關係怎樣日趨親密，都要保持禮貌的態度對待。有些人會說：「我們都已經是老夫老妻了，不用那麼多禮節見外。」這種態度是消極的，它會讓你將什麼都視為理所當然，最後把一段關係推向絕境。

當愛情或婚姻的激情過去，保持彼此關係的新鮮感，就要依靠雙方的真誠和人格魅力了。參考以上方法，為美好的愛情和婚姻把好關。

內容提供：蝦你先生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【愛情哲學】維持關係靠忠誠有用？千萬不要暴露缺點？」​】

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