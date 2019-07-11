李榮浩求婚成功　拍拖4年解楊丞琳心結：曾以為公開戀愛是虧心事

陪伴不少女生成長的可愛教主楊丞琳與內地男歌手李榮浩傳出喜訊。李榮浩於生日當天求婚，在IG上貼上甜蜜合照，並寫下：「今天34歲生日，也是我求婚纪念日，謝謝你答應我。」李榮浩雖然不是典型的英俊男生，但他的大方與氣度改變了楊丞琳的戀愛觀，讓她在愛情中能放下包袱，做回自己。

李榮浩選擇在他34歲生日當天向楊丞琳求婚（IG_lironghao85）

楊丞琳與李榮浩穩定交往了四年，遠距離的愛情使兩人更用心經營。除了偶爾於社交平台上放閃，兩人的戀情也算低調。雖然楊丞琳外表溫柔可愛，內裡卻是個非常理性的女生，不但瀟灑，更強調在愛情中絕不會委屈自己，一直都是強悍的走過每段愛情路。然而，李榮浩讓楊丞琳學會了放鬆，讓她能談一場踏實的戀愛。

李榮浩在IG上貼上甜蜜合照，並寫下：「今天34歲生日，也是我求婚纪念日，謝謝你答應我。」(IG_lironghao85)

學會坦然面對關係 放下十多年的心結

過去的楊丞琳幾乎不會在公開場合放閃，也甚少提及另一半。在剛出道時她曾與小鬼交往，在街上牽手時若碰到路人，楊丞琳會馬上甩開小鬼。她認為自己是公眾人物，公開的戀愛就像是一件虧心事，無法讓她感覺自在。這種不健康的心態一直紮根於楊丞琳的內心，戀愛對她而言是畏縮的。然而，李榮浩卻坦然得讓她驚訝。楊丞琳也曾經想於街頭上鬆開李榮浩的手，可是李榮浩沒有讓她這樣做，反而把她捉得更緊，與她共同面對她所懼怕的事。

兩人對於戀情相當低調，沒想到楊丞琳出現在李榮浩的演唱會上，還正式公開戀情。（VCG）

李榮浩的坦然給予楊丞琳絕對的信心，她曾於訪問上表示：「以前就像是選擇題，希望對方很孝順，希望他可以很愛我…是比較表象的，現在的話，希望存在內心層面的多一些，比方說人與人之間的默契跟信任，這樣才能夠將心比心。現階段我希望開心就好，不要太自我，這樣才可以去維繫一個很好的感情。」在兩人交往的四年間，李榮浩徹底放鬆了楊丞琳繃緊了十多年的心情。

小鬼由楊丞琳的初戀情人昇華為新密的朋友，即使關係緊密，李榮浩也毫不介意。（IG_rainie77）

【按圖看】更多楊丞琳與李榮浩的甜蜜點滴：

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鼓勵對方走出陰霾 能為未來達成共識

李榮浩是一位公認的才子，原來早在成名前他已有多年的表演經驗。他在節目《小燕有約》中分享，在初出道時他曾經歷過一次嚴重車禍，肋骨斷了並插到肺，膝部向後翻而且變形。事後他需留院一年，更要在物理治療室學習如何走路。這是他首次公開這段經歷，背後原來是由於楊丞琳的鼓勵。李榮浩希望觀眾聽他的音樂時是單純地欣賞他的才華，而不是因為他的經歷。如今他在楊丞琳的鼓勵下才願意慢慢走出陰霾，向關注他的歌迷坦言。

楊丞琳於李榮浩生日時貼出這張背後懷抱的甜蜜照（IG_rainie77）

關於結婚，楊丞琳曾表示：「每個人都說結婚需要衝動，可是我覺得結婚需要準備好，比方說我現在都還沒有理清楚事業跟生活的分配，還沒有去習慣現在的自己，就突然要去扮演好太太的話，會有種應接不暇的感覺。我應該先把自己照顧好，完成還沒實現的夢想。時間到了，再去做這件事情，會比較像我。」看來楊丞琳和李榮浩正按著兩人的計劃，按部就班的走出幸福的未來。