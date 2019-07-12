出軌男比女更易被看穿　因被外表「出賣」　以下五官特徵露端倪？

或多或少都會聽過身邊朋友遇上另一半出軌，甚或是他／她自己抵擋不住誘惑的故事，然後這些受害人總被奉勸一句「帶眼識人」。不過，單憑外貌又哪可知道對方會否於將來出軌？但有研究則指出原來出軌的人，外表竟有共通點。

(《致，第三者》劇照）

英國《衛報》曾刊登了一項有關「出軌男」的一項研究報導，從研究當中找出對伴侶不忠的人士到底擁有甚麼特徵、人們又能否透過第一印象就可斷定對方也會否有機會出軌。

「出軌男」的臉部特徵？

該項研究則發表於《皇家學會開放科學期刊》（Royal Society Open Science），研究由西澳大學Dr Yong Zhi Foo帶領他的團隊進行，首先他們邀請了超過1500名異性戀人士參與，給予他們觀看近200名男性和女性的照片，同時要求他們形容相中人的臉部特徵與估計那人出軌的可能性（當然，研究人員早已向相中人查詢過他們過往有否對伴侶不忠。）結果發現大部份人都能猜出相片中的「出軌男」，準確度十分驚人；然而，研究人員也從研究中發現「出軌男」都擁有以下剛陽、帶男子氣概的臉部特徵：

至於為何參與者未能透過相片猜中有哪位曾出軌過的女性？研究人員表示或是由於女性擅長抑壓和掩飾自己，亦有可能是女性可透過化妝技巧「作弊」，故難讓人準確作出判斷。

(《刑事偵緝檔案II》劇照）

儘管研究結果顯示「出軌男」大多擁有相同特徵，但研究人員表示並不應單憑第一印象就斷定對方會出現不忠的行為；而沒有參與過是次研究的英國瑪格麗特皇后大學心理學家Dr Kristen Knowles也同意這說法，並稱出軌行為受社會文化、生活經歷等多項因素影響，不應因臉部特徵而認定對方有機會不忠。

的確，如果每一次戀愛都因對方擁有「出軌男」的臉部特徵而心存懷疑，那豈不是每天都活在擔心與痛苦之間，增加爭執機會，甚至在最後賠上原先的幸福嗎？

以下圈中男星各有經歷，你又認為他們有出軌的「標準模樣」嗎？

（資料來源：英國《衛報》）