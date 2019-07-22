梁朝偉愛手寫卡道歉　郭藹明吵架留餘地　研究：成功婚姻有共通點

愛情合則來，不合則去？相愛容易，相處難！即使二人多溝通，互相遷就，都會有持相反意見而爭吵的時候。有研究發現離婚夫妻在處理吵架時的態度及方式有著共通點，與長久婚姻的夫妻不同，而得出能維繫長久關係的結論，正正與娛樂圈中幾對模範夫妻分享過的相處之道有異曲同工之處。也許世上真的沒有天生的perfect match，但只要二人同步用心學習與磨合，愛情還是有童話的，以下是多對明星夫妻的吵架學。

袁詠儀和張智霖：絕不能在街上大吵大鬧

顧及對方感受寧願先道歉 珍惜彼此相處時間

街上不時出現一些正在吵鬧的情侶，引來眾路人注目。有時衝動會不理一切而疏忽對方感受。正所謂家醜不出外傳，要兼顧家人面子。對於足足有25年感情的張智霖與袁詠儀，就常為一些雞毛蒜皮的小事吵架，例如買手袋。雖然張智霖如此，但依然會縱容她的喜好，更會每逢節日送她手袋。袁詠儀曾剖白每對夫妻都會有相反意見的時候，但要懂得顧及家人和別人感受，有事情應回家慢慢處理，絕不能在街上大吵大鬧。張智霖曾表示吵架後會選擇先低頭，因為人的時間有限，不希望兩個人的時間都放在吵架上。珍惜彼此相處時間。他相信每對情侶都會有不同問題出現，但不管誰是誰非，最重要是記著我們的初心和最初的承諾，回想當初大家為甚麼要在一起。

因為不想繼續吵下去，時間有限，不用把時間花在吵架。 張智霖

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張茜和張衛健：別為一時之勝而痛失所愛

口才再好也不忍太太流淚

另外15年婚姻的張衛健和張茜，二人經歷過流產之痛，彼此扶持。但原來二人可以吵足大約四小時的架，爭持時間十分之長！張茜曾於《我是演說家》節目分享，她每次跟張衛健吵架都是赢的秘訣 。因為每當張茜吵不過他時就會哭。再好口才的人都好都敵不過眼淚！愛妻號張衛健一見張茜哭泣就會手足無措，只好立即認錯。張衛健相信任何一個人身上都能找到缺點，再轟轟烈烈的愛情，終會有一天回歸到平淡，與其追求轟轟烈烈、愛到死去活來的愛情，他寧願找一段細水長流的姻緣。張茜曾表示二人的經歷並不容易，所以現在的日子會更加珍惜。



當年張衛健在天星小輪上向張茜求婚。(《熟識的味道》微博圖片)

劉嘉玲和梁朝偉：完全接納對方缺點

堅持冷靜慎言 重溫對方昔日道歉的心意

視帝視后級模範夫妻--梁朝偉和劉嘉玲，結束二十年愛情長跑後，結婚至今已有十一年。他們的婚姻試過吵架、掙扎和冷戰。劉嘉玲曾受訪問二人維繫感情的秘訣，她認為每段婚姻都會遇到考驗視乎有否珍惜，最後怎樣去處理。她更剖白要放棄很容易，只要說一句分手便可以分開。但最珍貴、可貴的是吵架後，對對方珍惜。劉嘉玲曾笑言梁朝偉缺點很多，要寬容地去包容他。她自知自己個性，同樣梁朝偉也在承受她，不過他連那種性格也喜歡，要不然不會走到現在。劉嘉玲一直都不會要求對方為自己改變，亦不希望被改變。因為更改了這個模樣，就不是以前喜歡的那個情人。感情上最怕自己變得陌生，真正的自然流露是二人之間最舒服。他們夫妻吵架後，沒有分哪一個人先道歉，梁朝偉道歉的話更會親手寫一封心意卡，劉嘉玲亦會不時重溫。因為多年來的磨練，二人都學習變得更冷靜。她又指最怕一時衝動說了一些傷害感情後無法回頭的話，她表示千萬不要讓那句話說出口！他們感情成功之道，就是給予大家空間，完全接納對方缺點，全因珍惜對方。

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我不要求對方為我改變自己，我亦不希望對方要求我改變，因為叫人改變的做法是很自私，尤其是現在我喜歡他這個模樣，千萬不要為我而改，改了就不是我以前喜歡的那個模樣。 劉嘉玲

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郭藹明和劉青雲：世上沒有一定對或錯的做法 吵架時應留有餘地

為對方著想 信任源於坦白

吵架都是一種溝通，夫妻相處少不了的事。郭藹明與劉青雲婚姻長達21年，郭藹明曾經受訪中分享夫妻出現摩擦，不一定要聽從其中一方的話。因為這個世界沒有甚麼是一定對或一定錯的做法，如果行不通，就可以提供多一個選擇給另一半！她坦言學懂讓對方選擇，如他真的碰了釘，就可以選擇她的方法。又指吵架時應留有餘地，要小心別講出傷害對方的說話。因為吵架不是為了個人自尊問題，而是一心想對方好！劉青雲曾坦言早就決定好，彼此有任何事都要坦白，不希望從外人口中知道，這是係我們彼此信任的態度。

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吵架時不要講太傷害對方的說話，留些餘地給大家。 郭藹明

應采兒和陳小春：讓吵架成為生活樂趣

笑看吵架當調味 卻不把衝突記在心上

簡簡單單的生活中，吵架就好像辣椒引來調味。應采兒和陳小春結婚9年，陳小春給人很惡的感覺，但他就完全抵抗不了老婆應采兒，成功收服他。應采兒曾笑言她不時會罵丈夫，因此二人很少吵架，而丈夫亦會聽後思考一下或者偶爾發怒，又指衝突是沒法解決。陳小春亦隨即笑言反正都結婚已成定局！應采兒曾於大陸節目上表示吵架對他們來說是一種生活樂趣。對於他們而言，夫妻是長時間的相處，吵架剛好能為婚姻來一點刺激。

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胡蓓蔚和單立文：互相遷就 就會一世

欣賞對方優點 包容彼此不同之處

同樣，單立文(豹哥)與胡蓓蔚(豹嫂)拍拖13年，結婚11年都是很少吵架。不過二人都會因為對方的生活習慣而有所囉唆。豹嫂性格比較急性子，會因豹哥夜貓子的生活而感不耐煩。反之豹哥卻不反駁，聽了就算，因為他認為兩公婆互相遷就，就會一世。豹哥對妻子有各種無微的遷就，希望胡蓓蔚去想去的，食想吃的，做想做的事。而豹嫂亦深知自己被受寵愛。豹哥曾言平淡亦是種浪漫的幸福，我們明白世事無常，非常感恩遇上對方，所以我們極珍惜兩人的相處時間。



(Instagram@paisleyhu)

心理研究：離婚夫妻吵架時常說了這些話…

外國媒體Independent曾報導戈特曼與加州大學伯克利分校的心理學家Robert Levenson及Gottman的研究夫婦維繫感情的重點，他們對79對夫婦進行了為期14年的研究，最終有21對離婚，他們的婚姻都是長達十多年。研究發現有兩點。

(一)吵架後 要彼此平心檢討

研究結果中，該些離婚人士通常吵架後就不了了之，而成功維繫婚姻夫婦會在吵架後再度溝通坦誠。Gottman表示婚姻是一艘船吵架起了大浪，會令船入水，如果不做任何事只是等待，等待太久可能導致災難，水會腐爛船木。而吵架後，兩個人應平心靜氣再討論剛剛發生的問題，兩個人一同負起責任，進行彌補。船身就能恢復。

(二)寧聽對方的意見 注意態度

又發現離婚夫婦經常以無益的言語或者敏感的評論，終斷衝突討論。反之成功維繫婚姻夫婦往往以開放的態度相互接近，對自己的行為負責，並傾聽他們的伴侶所說的話。應該要先處理好自己情緒，冷靜自己後再反思自己剛剛的態度。討論問題，需要避免說一些批評性說話，因為只會再引起對方不快情緒。不是要贏對方，而是想傾聽對方的真正想法。聆聽時，理解一下對方難過的感受。

健康的愛情，兩個人都要絕對平等，他好像鏡子一樣，可以告知你所不見的事，包括缺點。坦白很重要，聆聽對方更加重要！這才是溝通，修補感情的妙藥。世上沒有不吵架的模範夫妻，只有兩個人做到放下自己，真心的從對方角度想，不求回報的付出。婚姻維繫是一生的功課，當中會遇見考驗，他們要一同經歷很多高高低低。真正維繫感情的離不開「珍惜」。

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