許志安現身鄭秀文演唱會　面對出軌伴侶　有真正「原諒」這回事？

在搜尋引擎上輸入「原諒」，十篇文章以內，一定出現「鄭秀文」等關聯字。

鄭秀文（Sammi）的《#FOLLOWMi 鄭秀文世界巡迴演唱會》已舉行過半。除了清一色女嘉賓及完美身形成話題。歌曲載情，Sammi的作品陪伴不少人長大，亦是她高高低低的記載。早前她就在Instagram分享台上的淚眼妝造型照片，在hashtag寫道：



##痛其實是建構人生的一個重要部份它使人更成長更沉澱更懂得有同理心 ／#我們都是這樣長大的／#聖經說喜樂的心是良藥／#人人都有被傷害過的時候但也會有傷害過人的時候但是終歸一切都會過去的要學習放下過去



最後一句hashtag，加上許志安現身演唱會，自然成話題。

+ 5 + 4 + 3

加上「眼利」歌迷發現Sammi的演唱會相片中，出現許志安的身影，雖然，Sammi早早已表示原諒丈夫，二人感情事，旁人亦管不了，歌迷大抵替偶像不值，但義憤填膺的你們，有否想過她老早就學會了很多人花半輩子都學不會的事－原諒呢？

若明星八卦令能牽動你神經，或許你討厭的不是許志安，而是過去的那個他／她；氣憤的不是鄭秀文輕易「放過」，而是她做到的事，你卻做不到。原諒，大抵是畢生都要學習的事。

原諒這麼難 因為你根本不想原諒

擁35年經驗的婚姻輔導員Andrea Brandt就在網站《今日心理學》撰寫文章，指為何原諒那麼難，大抵是我們扎根兒不想原諒。

要解決問題，先要知道問題根本；就如想要原諒，也先要知道自己在氣甚麼。她指出許多人不是真正想要原諒，只是想要報復，又同時享受那「高高在上」的感覺，於是對方如坐牢般「守行為」，可是二人相處的裂痕，卻從來沒有認真填補。她補充，當我們不知所措時，便沉迷於當個「受害者」，算是一種逃避。因此，Andrea建議先要問自己：「你真的想要原諒嗎？」

若然原諒不了，轉身遠離「爛攤子」，多瀟灑，至少享受了一刻爽快。

「眼利」歌迷發現Sammi的相片中，出現許志安的身影。（sammi_chengsauman@instagram）

原諒要獨處 先要「自知」

說到背叛，我們總有「十萬個為甚麼」，要似審問犯人般質問愛侶。可是關於背叛，哪有令你滿意的解答？當我們以為原諒是要知道愛侶的想法，但Andrea卻道，其實更重要的，是「自知」。

Andrea據經驗之談，指首先要獨處，好好給自己一定空間，承認、接受自己的感受。在這樣的一件事中，要反思學到了甚麼、想要一段怎樣的關係。解答了這堆有關自己的問題後，才去理解對方，卻不以責罵為重心；而最後，便決定要不要把原諒這回事告訴對方。

當然，原諒歸原諒，能否繼續走下去，很多時候，還靠雙方的決心與日後的修行。

參考資料：Psychology Today