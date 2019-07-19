【愛情】離開還是原諒？面對另一半出軌　首先要想到的三件事

男人天生就有征服的慾望，看到漂亮或是令人心動的女人，都會想有佔有。作爲女人，就算擁有再精緻的樣貌、可愛的性格，總有時候會不幸遇上另一半出軌......

原諒過後大家還能幸福下去嗎？如果你的答案是一個人比較快樂的話，那就離開得乾脆俐落一點吧。(FB@鄭秀文 Sammi Cheng)

絕對不是因爲你不夠優秀，也許只是他習慣了你的存在，漸漸淡忘了那種征服的渴望，而當遇上另一個帶來新鮮感的她，就重新引起男人喜歡征服的野心。面對另一半出軌，應該選擇離開還是原諒？首先，你要考慮以下三件事。

當發現對方出軌，第一個要考慮到的是你自己。

要做到真正的原諒並非易事。（微博@鄭秀文sammi ）

面對愛情，每個人的價值觀都不一樣。有些人是感情潔癖，連思想上的出軌也不能容忍；有些人隻眼開隻眼閉，認爲出去玩只要懂得回家便可以；更有些是各自各精彩。當發現另一半出軌，首先你要考慮的是自己。

坐下來問問自己，你是屬於哪一種人？他是在什麼樣的情況出軌，是在酒精影響下的一時之失、還是處心積慮地要跟小三共度餘生？ 你能原諒他嗎、原諒過後大家還能幸福下去嗎？如果你的答案是一個人比較快樂的話，那就離開得乾脆俐落一點吧。

洪欣的小十歲老公張丹峰被爆跟經理人出軌。(VCG)

倘若你能原諒的話，那之後要計劃一下怎樣修補愛情，重拾以前的快樂吧。早前，洪欣的小十歲老公張丹峰被爆跟經理人畢瀅有婚外情，洪欣在社交媒體上發佈：「怎麼才可以做個聰明的女人，我太笨了。」引來不少網友爲她打氣。後來畢瀅辭職，洪欣也選擇了原諒老公，更跟他出席友人的婚禮，還即場合唱情歌，恩愛如初。

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選擇原諒就像是「恢復原廠設定」，不能再舊事重提。

假如下次吵架不能再秋後算賬，你再舊事重提的話，就意味者你沒有真正的原諒過。(FB@鄭秀文 Sammi Cheng)

要做到真正的原諒並非易事。你可以一次過提出原諒的條件，但當對方接受完教訓，隨後你就要把出軌這件事忘得一乾二淨，不能再秋後算賬。假如下次吵架，你再舊事重提的話，就意味者你沒有真正的原諒過，就是你的不對了。不要以對方曾經做錯的事作爲威迫他的屈就的痛腳，這樣只會令彼此互相折磨。

鄭秀文和許志安由1991年開始拍拖至今已渡過了28個年頭。(VCG)

就像鄭秀文從 16 歲開始愛上許志安，她明白安仔已是她不可缺少的一部分，於是在安心事件發生後，很快選擇了原諒。當時鄭秀文說這次是他們婚姻中共同重要的一課。最近二人被拍到一起跑步有說有笑的恩愛場面，安仔也表示已完全得到老婆的原諒。



人誰無過是老生常談,但事實確是如此啊。在這次中，重要的，是更進一步身歷婚姻其中真諦。幸福不只是一埸埸順利美滿，當中也有試煉，也一起去經歷高低狀況，讓夫妻之間的感情厚度帶領著前行，更要彼此走進對方的內心，一起正視各自的軟弱，不放棄自己，不放棄對方，互相糾正，互相提點， 在婚姻歴煉中，我深信經歷和教訓一定會幫助重回正軌，生命更會更生。

不要因爲曾經被出軌就懷疑人生

小S老公許雅鈞經常被記者拍到跟女性友人約會。(VCG)

當發現另一半出軌，被出軌的一方也許會心如刀割，安全感瞬間被嚴重摧毀。過去所信任的安全關係，竟然是如此的不安全，內心會感到嚴重不安，日後也許亦會變得多疑。要記得真正能給你幸福的是你自己，並不是靠別人。倘若曾被另一半出軌，你更要懂得放下、一切隨緣，是你的就是你的，不是你的也不必勉強。

要知道生命裏重要的不只有愛情，還有更多的事情等你關注，你還有家人、朋友值得你投放心思。（微博@小S ）

就像小S老公許雅鈞經常被記者拍到跟女性友人約會，近日更被傳出用人民幣捐助索模女性友人，對於這些傳聞，小S也是輕輕帶過：「我老公就是喜歡招呼朋友」。

要知道生命裏重要的不只有愛情，還有更多的事情等你關注。如果你的男人不將你放在第一位，不妨先把他先放一邊丟淡一下，你還有家人、朋友值得你投放心思，還有打扮是女人的終身事業，疼愛自己的女人，才值得被愛。