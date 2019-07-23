蜘蛛俠Tom Holland女友為青梅竹馬﹖同戴情侶鍊：談戀愛我很專一

前陣子上映的《蜘蛛俠：決戰千里》再次掀起Marvel熱潮，Tom Holland的率真演繹讓不少人表示這是他們最喜歡的蜘蛛俠版本。演出備受關注的除了是Tom Holland的演技，他的感情生活也一直為人好奇。先與電影中飾演MJ的演員Zendaya傳出緋聞，後再被媒體拍到與青梅竹馬約會，這位23歲的新星到底情歸何處？

不少女生看過《蜘蛛俠：決戰千里》後都紛紛喜歡上了Tom Holland（IG_tomholland2013）

Tom Holland雖然只有23歲，演出經驗卻非常豐富，曾出演音樂劇《Billy Elliot 》與電影《浩劫奇蹟The Impossible》，其後便成為回歸Marvel後《蜘蛛俠》系列的主角，前途無可限量。雖然Tom Holland的身高只有173公分，但他孩子氣的表情與均稱的身形比例俘虜了一眾女生，無不被這可愛的蜘蛛俠迷倒。

早前曾傳聞Tom Holland與Zendaya戲假情真，於現實中發展成情侶關係。（Getty Images）

傳與Zendaya戲假情真 澄清：純屬「最好的朋友」

早前曾傳聞Tom Holland與Zendaya戲假情真，於現實中發展成情侶關係。兩人私下感情要好，加上在電影宣傳期中有不少親密互動，不難令人聯想兩人正在交往。Tom Holland曾在訪問中提及與Zendaya就像是最好的朋友，對她表示欣賞。

不少影迷都希望蜘蛛俠與MJ在現實中也能譜出戀曲，就如第二代蜘蛛俠Andrew Garfield與Emma Stone般成為甜蜜的一對。正當大家期待著兩人的好消息之際，Tom Holland在接受Elle訪問時否認了與Zendaya交往的傳聞，表示自己正單身，若交往起來是個會考慮未來的男生。他表示：「我不是個輕浮的男生，速食戀愛不是我的風格，談戀愛我很專一。」

【按圖看】Tom Holland與 Zendaya 在戲裏戲外的相處，都令人懷疑二人是否戲假情真：

Olivia Bolton（右）的妹妹Grace Bolton（左）曾被網民誤會為Tom Holland的交往對像 (IG__gracebolton_)

「青梅竹馬」才是真女友？

然而，愛情總是令人捉摸不住，Tom Holland被媒體拍下與金髮女生一同出席Robbie Williams演唱會，兩人態度親暱更牽著手離開。女主角Olivia Bolton為Tom Holland的青梅竹馬，兩家人從小便認識。Tom Holland與Olivia Bolton已秘密約會了幾個月，兩人的家人與朋友更認為他們是合襯的一對。

然而，Olivia Bolton卻不想成為備受注目的女生，更不希望受到網民的負面批評，尤其當大眾都在熱烈希望Tom Holland會跟Zendaya走在一起的時候。Tom Holland與Olivia Bolton頸上都掛著情侶頸鏈，男方是一把鎖而女方則是條鎖匙，相信兩心緊靠的二人面對任何負面評擊定能迎刃而解。

【按圖看】Tom Holland外表俊俏，言談間散發著幽默感，難怪深受女生喜愛：