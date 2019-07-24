何君堯是典型雙子座陰晴不定？面對十二星座情緒失控　應如何處理

相愛容易相處難，被熱戀期沖昏頭腦的那段時間，日子很易過，但當兩個人想一直走下去，難免要在生活上互相磨合和忍讓。

對方的生活習慣與你不合，你暫且可以忍耐，最怕是彼此情緒爆發的那一刻，不知如何應對。如果你的另一半很情緒化，上一秒開心，下一秒就流淚，捉摸不定，讓另一半覺得力不從心，情緒也會漸漸被影響，最後感覺、感情也會漸漸被磨滅，導致分手收場。以下星座情緒說來就來，讓人措手不及，我們又應該如何應對呢？

當另一半情緒失控，你往往不知如何應對。（《紀念日》劇照）

雙子座-陰晴不定易受外在環境困擾

雙子座看似是社交能手，身邊總是有一大班人圍繞，其實他們內心缺乏自信和安全感，當親人朋友在他們身旁，就會感到安心，一旦旁人不把焦點放在他們身上，就會感到焦躁不安。作為雙子座的另一半，最好能察覺到他們不時透露出的不安，然後表達你是緊張、在乎他們，給他們打定心針，自然就能紓緩他們的情緒。

代表人物：何君堯（生日：6月4日）

何君堯與朱凱廸被邀同為港台節目《視點31》嘉賓，就「元朗黑夜」暴力事件發表意見，惟何突然大發雷霆拍枱，在節目中途離場。（節目截圖）

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處女座-愛回憶過去總是傷春悲秋

處女座平日情緒相當穩定，不會突然爆發，也是溫柔貼心的另一半。只是他們十分念舊，時不時就會回憶起過去，不論是美好回憶還是不快回憶，都會讓他們突然變得傷春悲秋。當旁人問候他們時，又不知從何說起，最後只會默默放在心中，這種情況讓他們的另一半覺得很無力。要拆解這個困局，不妨先停止追問他們的往事，而是轉移話題，把他們的注意力拉到其他地方。

代表人物：譚詠麟（生日：8月23日）

現年68歲的譚詠麟總是說自己「年年廿五歲」，已經足見他念舊的性格，總是懷緬過去的美好時光。而他近日出席「撐警集會」時，也趁此機會懷緬一番，坦言自己「生於斯長於斯」，見證香港由小漁港變成國際大都會。（01娛樂/梁碧玲攝）

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