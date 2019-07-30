【戀愛攻略】藉機「抽水」、吹噓自己　男生讓女生一秒反感的行為

有人說第一印象很重要，初次見面，只要對方稍有不慎，就會被判死刑；有人則覺得日久見人心，應當了解清楚對方才下定論。

在心儀對象面前，我們總想展示最好一面。（《我的少女時代》劇照）

無論如何，我們總希望在心儀對象面前留下好印象，於是在每次約會之前都會精心打扮，計劃好一天行程，博取對方好感。願意為對方花心思固然好，只是拿捏不當，有時「做多咗」反而會令對方反感。而且，男生常説「女人心，海底針」，永遠都摸不清她們的真實想法，有時付出了很多，卻用力不當，只會落得熱臉貼冷屁股的下場。先不論博得她的歡心，能做到不被討厭就是成功的第一步。到底讓女生扣分的行為是甚麽？

人靠衣裝也不要太過火

「到底約會時應該悉心打扮嗎？」在同儕之間討論這類話題，通常都會分成兩大派，有人覺得做自己就好，真正喜歡你的會懂得欣賞你的內在美，再極端一點是在對方面前呈現最醜的一面，只要對方能接受就是真愛。但現實就是，除非你有彭于晏般的外型，才可以「踢拖」、穿背心做自己。不論男女也是視覺動物，總會留意對方的裝束打扮。於是，有男生每次約會都會把家中所有名牌穿上身，走出街就是活生生的土豪，下次還是先脫下你的金錶，冷靜一點。根據非正式統計，看起來簡單、整潔的男生才是最加分，恤衫配上鬆緊度適宜的扯布褲已經很足夠，太過誇張的穿搭惹來異樣目光時，只會讓女生想和你保持距離。

大叔型的男性受到不少女生歡迎。（《逆流大叔》劇照）

成熟穩重加分「大叔行為」扣分

除了外貌，在女生面前的言行舉止也很重要，一個細微的舉動已經足以影響別人對你的印象。成熟穩重的「大叔型」男生很受女生歡迎，他們人生閱歷豐富，容易製造話題，予人可靠的感覺。女生喜歡他們「大叔」成熟腦袋，卻不代表能接受「大叔」般的邋遢行為，日本雜誌《女性周刊》曾經刊載過一篇「200名女性眼中令人不快的大叔行為」，前10位如下，其中有不少是與衛生儀容有關，不妨看看自己有沒有「中槍」：

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不斷吹噓自己也讓人很討厭。（《婚姻合伙人》）劇照

那麼香港女生又如何？高登討論區曾經有網友討論過令女生反感的行為，當中留言應該可以引起不少女生共鳴，包括：大男人、轟炸式WhatsApp猶如自言自語、不懂得觀形察色，說話總是得罪別人、當女生婉拒你的好意後仍死纏不休，追不到手就周圍「唱」你是港女等等。點擊看更多網友意見：

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說到底，物極必反，做得太多會讓人反感，懂得中庸之道，自然就可以博取她的歡心。