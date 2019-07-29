有人覺得，情侶一定要一齊去旅行才能看清對方的真面目。再誇張一點，有人覺得兩個人能熬過長旅行而不分手，很大機會是彼此的終身伴侶。

情侶去旅行，難免會產生磨擦。（《原諒他77次》劇照）

台灣女生在Facebook群組「戀愛公社」分享自己與男友到日本關東旅行了21天後，果斷決定分手，更坦言「長期旅行救了我的未來，一場海外旅遊, 看清他並非我的良人。」故事中的女主角與男朋友是大學同學，這次旅行還有其他朋友一起同行。旅行最開心的時刻莫過於出發之前，女主角也不例外，未出發已經很期待這次旅行。然而，她怎樣也想不到，一場旅行，顛覆了兩人關係。

好心照料卻嫌棄成最大罪名

女主角坦言自己和男友體力較差，為了不拖累同行的其他朋友，自己在出發前盡量做運動訓練體力，同時也提醒男友要多做運動。只是對方只當耳邊風，隨便做數天運動打發她。到達日本後，她男友光是在市內逛街就不勝負荷，不時要坐下休息，她坦言對方耽誤自己無所謂，只是一休息就耽誤了其他朋友的時間。而第二條「死罪」是對方不能入鄉隨俗，日本居酒屋是當地人下班後與同事交際喝酒的地方，所以傳統居酒屋有「每個人都要點飲品」的潛規則。但她的男友卻表示自己不是當地人，所以不用遵守當地的規則，最後女主角要點兩杯飲品解圍。她逛街時拿着大包小包，男友不願意幫忙，其他男性友人出手幫忙，回到酒店後，她會被罵「不守婦道」。

與朋友及男友旅遊，本應是開心事。（《和牛一起旅行的方法》劇照）

以上種種已讓她受不了，最讓她不滿的卻是男友生病後的態度。當地日夜溫差大，她提醒男友穿衣時要用「洋蔥式」穿法，只是對方不聽，然後病倒了。男友要求她留在酒店照顧自己，到了晚上十點，她勸男友喝熱水紓緩不適，可對方卻又再要求她外出買感冒藥。當女主角想到日後要和這樣的人相處、一起走下去，自己一定會瘋掉，於是就決意和對方分手。

點擊看完整版故事（原文見於「戀愛公社」）：

+ 4 + 3 + 2

計劃行程要留一點空間

相信每對去旅行的情侶，都希望可以牽着手去，牽着手回來。如果是第一次和伴侶出遊，當然想計劃好滿滿的行程，但你不妨先保留半天時間給即興行程，或者讓兩個人都可以喘一下氣。

你計劃中的行程當然想全部逛完，旅行時有很多突發情況，你又不太清楚對方的身體情況，如果對方像以上男主角般體力不好或突然病倒，也有緩衝時間可以讓對方休息，而你又不會因為期望落空而太過失望。而不論獨遊還是與伴侶同遊，出發前也應該調整心態，去到與自己文化不同的地方，應該要以尊重的態度遵守當地約定俗成的規則。

兩性關係心理學家Jo Hemmings曾在《Business Insider》的報導中提醒情侶首次出遊要避免以下5件事：

參考資料：戀愛公社、Business Insider