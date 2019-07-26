34歲張致恆家庭照「前度」留言揭出軌　研究指性慾強與臉形有關？

張致恆（Steven）的情史一向豐富，昨日（25/7）所宣佈即將結婚和已成為人父的消息，成為極大的討論話題。

張致恆（Steven）宣佈即將結婚和已成為人父的消息，但對象並不是正印女朋友April，疑似出軌。(stevencheung@Instagram)

張致恆於昨日（25/7）下午先在Instagram發佈照片並宣佈與「相中人」將會踏入人生另一階段；同日，他又再發佈兒子百日宴的全家幅照片，不過那「相中人」並不是他拍拖三年的「正印」女朋友梁皓恩（April），而是名叫雯雯的女生，據指年約28歲，是他的粉絲。

張致恆的未婚妻是一名名叫雯雯的女生，更為兒子舉行百日宴。(stevencheung@Instagram)

另外，正印女朋友April也於凌晨時份到張致恆的Instagram留言，直指數天前才收到對方說「愛你」的訊息，意味是張致恆疑似作出出軌行為。張致恆一向形象予人花心，出軌事件已不是第一次發生於他身上。2016年，張致恆被傳媒拍攝到藉當時女朋友莊端兒（Xenia）外遊期間，搭上一名台灣女生，導致結束兩年關係。事後，張致恆坦白承認不忠，亦自揭已非第一次出軌，原因指自己疑患性上癮。

張致恆（Steven）已經不是第一次對另一半不忠，亦曾直指自己患性上癮。(dayofapril@Instagram)

談到性與出軌，根據《ScienceDaily》的報導，加拿大Nipissing University卻進行了一項調查，並探討能否從男性的臉形比例透露出性慾與出軌這回事，調查亦刊登於性學期刊《Archives of Sexual Behavior》。

哪臉形性慾大與出軌機會高？

調查人員Steven Arnocky共進行了兩次調查，第一次邀請了145名學生，要求他們填寫有關自己性行為頻率和性慾的問卷，並收集了他們的個人相片，以分析臉部比例與性慾的關係。第二次調查則為進階版，共邀請了314名學生參與，同樣收集參與者的照片和進行問卷調查，不過內容方面則較為深入，包括有關他們的性取向、有否出現過不忠行為，以及對性的開放程度，如會否對非固定伴侶作出性行為與其滿意程度。

最後調查得出，寬臉、方臉男性對性愛的需求更高、性慾大、較隨意與他人發生性行為，對伴侶不忠的機會較大。

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值得一提，出軌者多是方臉、寬臉，不代表寬臉男生就必然會出軌，亦只作參考未有確切的相連關係。但說到底，對於一段關係而言，還有很多因素影響一個人不忠的機會，美國親密關係專家Robert Weiss於美國《今日心理學》撰文，指出一些男性容易出軌的原因。

【點圖即看】張致恆的歷段情史，多以「偷食」結束關係？＝＝＞

出軌代表未夠成熟處理問題？

其中，他指出男性之所以選擇出軌，或是因為在一段關係中，他缺少了一種「感覺」，因而容易被其他人所吸引，填補那「感覺」，但說到底其中一個原因也是因他為人不夠成熟，未知出軌會為對方帶來傷害，這類人的心理總會認為只要一日未被發現，那就不會傷害任到何人，結果往往只照着及時行樂的感覺去走，最後卻傷害了別人。

（資料來源：ScienceDaily, 今日心理學）