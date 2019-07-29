【性敢中環】港版《Sex and the City》名不副實？閨蜜感情總脆弱

被稱為港版《慾望城市》（Sex and the City）的網劇《性敢中環》，由連詩雅、雨僑、何佩瑜、鄭欣宜和陳嘉莉主演，五人都在中環上班，自稱「中環五月天」。

劇集有點「名不副實」，看劇名以為如《喜愛夜蒲》系列般講述在夜場發生的情慾故事，其實主軸是講述五個女生的友情故事，隨傳隨到的傾訴對象鄭欣宜、「Mean」爆卻又句句到肉的雨僑，外表是女強人實則是小女人的何佩瑜，她們就彷如人人身邊都有的「好姐妹」。失戀時陪你哭，單身時替你擔心，戀愛時又替你指點迷津，看似密不可分的五人，面對種種友情考驗時，又可否照樣像從前般一起賣醉、暢所欲言呢？

五個女生的友情能否維持到最後呢？(IG@shi_ga)

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我們的友情似冰塊一樣，看似堅固，實則脆弱。 《性敢中環》

三角戀的抉擇：友情還是愛情？

劇集展現了最俗套卻又最血淋淋的情節：你和好姐妹愛上同一個男生。心理醫生連詩雅替不少病人排難解憂，卻始終能醫不自醫。她一直暗戀中學師兄孫耀威，當時毫不顯眼的她連和對方做朋友的勇氣也沒有，只能化身網友「Cherlotte」與對方談天說地。他們無所不談，甚至發展出一段網上情緣，可是她始終鼓不起勇氣跟對方相認，更傳送雨僑照片給對方裝作是自己。她和孫耀威在同學聚會上重遇，又燃起她對他的愛慕之情，愛情正要萌芽之際，孫耀威卻坦言自己始終忘不了當年的「Cherlotte」。

連詩雅和雨僑因孫耀威而反面。（《性敢中環》劇照）

連詩雅不願坦白「Cherlotte」就是自己，只好拜託雨僑假裝Cherlotte讓對方死心，硬着頭皮答應的雨僑最後卻漸漸對孫耀威產生好感，更背着連詩雅與對方接吻，從小就認識的兩人因而反目成仇。連詩雅、雨僑、孫耀威的三角戀某程度是連詩雅缺乏勇氣所致，退一步想，如果她願意一早坦承自己其實就是孫耀威朝思暮想的網上「情人」，雨僑根本連參一腳的機會也沒有。假若在現實中，兩個女生同時愛上同一個男生，應該會成為人生中最兩難的抉擇。這個難題沒有「Model Answer」，但不管誰退讓都會心中有「刺」，不如豁出去，兩人來個公平競爭。世界上不只有誰贏誰輸一個結果，或許兩個人都爭不贏，或者去到最後兩個人都對那個男生失去興趣，人的心態很奇怪，總會覺得擺着的衣服很漂亮，當出現競爭者時，又會增加你購買那件衣服的慾望，但回到家，穿上衣服，卻又不似預期。

鄭欣宜在劇中對朋友有義氣，一件事，讓她對好姐妹產生猜忌......（《性敢中環》劇照）

猜忌總是殺死了女生的友情

除了連詩雅和雨僑愛上同一個男生，其中一幕鄭欣宜對好姐妹的猜疑也能引起不少女生共鳴。她在劇中的角色最有「義氣」，幾乎每個姐妹有煩惱時她都會陪伴在側，當何佩瑜懷疑男友有第三者，喝到爛醉時，只有鄭欣宜願意「捱義氣」照顧她；連詩雅無時間修好壞掉的高踭鞋時，第一個就是找她。當她知道連詩雅相約其他三個姐妹看電子音樂節，卻偏偏沒有邀請她時，她不禁覺得自己只是需要幫忙之際才會被想起的「鍾無艷」。

相信每個女生都經歷過這個互相猜忌的時期，我們總是有意無意將自己和對方其他朋友比較，「到底佢同邊個Friend啲？」，心中有千萬個猜測和質疑，卻不敢説出口，只能暗自憑着第六感揣測，一段段友誼就是因為這些猜忌而斷送。或許釐清誤會後，你會發現是自己過份敏感。雖然難以開口，鄭欣宜最後還是直問連詩雅為何不邀請自己一起到電子音樂節，對方反問她那段時間不是要回加拿大探親，一來一往，疑慮就此釋除。把疑問一直「積存」在心中，有這樣的心思想猜度對方，倒不如花一點勇氣問出口，不要讓猜忌殺死你們的友情。