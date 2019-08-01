【女生心聲】英19歲插畫師將女性宣言印上T恤　霸氣「DUMP HIM」

這位來自英國的插畫師「Given」將自己的設計的T恤和Tote Bag放在Instagram上面大受網友歡迎，因為這衣服上面的話完全就是女性心裡想的話啊！

這些年來，不少人會透過創作來表達女性自主意識與重要性。而在英國，這名年僅19歲的女插畫師「Florence Given」在Instagram上除了發表女性主義的插畫外，還po出設計的多款T恤和Tote Bag，上面所印的標語，都吐露了許多女性的心聲，讓她在社群媒體上爆紅。

大家會好奇，是怎麼樣的插畫作品會讓Given在社群媒體上爆紅呢？Given的設計大多使用鮮艷的色彩與復古字體，但最受大家矚目的就是她傳達出來的女性主義訊息，例如「保有你的能量」、「別管性別歧視者胡說八道」，鼓勵女性抗拒父權思想。她也因此入選了時尚雜誌「Cosmopolitan」的2019年度網紅人物。

根據《聯合網》報導，Given透過這些創作想鼓勵女性質疑她們所出生的世界，並讓她們找到自己努力的力量，理解到永遠不該屈就於她們應得的待遇。也因為這些理念，讓她與男友分手後獲得靈感，設計一款火熱T恤：「DUMP HIM」（甩掉他）從此在社群媒體上聲名大噪。

她說：「我理解到，這是女性會在男女關係中理所當然，不加質疑就要承擔下來的角色。這樣做是為了證明有人愛我們，我想利用個人經驗，帶領其他年輕女性得到解放的同樣認知。妳不必委屈，妳是妳自己人生的摯愛，其他都是讓妳分手的事。」

英國一位演過《愛之島》（《 Love Island》）的演員Megan Barton-Hanson，上晨間電視節目《早安英國》受訪時，穿上了一間Given設計的T恤，胸前字樣是「停止因為她過去的性史來評價女性」（Stop Valuing Women Based On Their Sexual History），藉此回應外界先前對她曾在性產業工作的批評。

胸前字樣是「停止因為她過去的性史來評價女性」（Stop Valuing Women Based On Their Sexual History）（IG@florencegiven）

Given原本就讀的是倫敦時尚學院，她為了追求藝術生涯和全職寫作在去年輟學，她目前正開始要寫第一本書，將探討男性目光如何塑造社會對女性情慾的看法。她希望同時透過她創作的藝術作品，加上她的說寫，來推廣她想要推廣的訊息，讓更多人重視女性議題。

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