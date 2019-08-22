【你瞞我瞞】女生對另一半的十大謊言　扮素顏、假體重三甲不入？

電影台詞「我們說沒事，就是有事，沒關係，就是有關係」，都說女人心海底針，老是讓人捉摸不定，有時候說出不是那麼符合事實的話，或許也不是真的刻意要說謊，只是想讓生活少一點爭執，多一點美好。 今天網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友票選出前前十大女人最常欺騙男人的事情，各位姊妹們，快來看看是不是真的如此。

女生大部分還是很在意自己的身材，減肥是永遠的課題，體重就成了不能說的秘密了 ( i yunmai / unsplash )

10. 體重

女生大部分還是很在意自己的身材，減肥是永遠的課題，體重就成了不能說的秘密了，同時也不希望被另一半嫌棄自己胖，只好選擇隱瞞真實體重囉。不過還是要提醒姊妹們，不論高矮胖瘦，健康最重要。

9. 懷孕

身邊的這個男人，究竟是不是對的人？若是在計畫外不小心懷孕了，對女人來說要顧慮的比較多，畢竟這可是一輩子的事啊，更何況萬一對方早就透露出還不想要小孩的訊息，那很可能就會選擇把這件事情給深埋了。

若是在計畫外不小心懷孕了，對女人來說要顧慮的比較多，畢竟這可是一輩子的事啊 ( freestocks.org / unsplash )

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年07月06日至2019年07月05日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『女人最常欺騙男人的事情』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

( Dailyview )

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