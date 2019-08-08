【愛情冷靜期】丹麥政府奇招挽救離婚率：分開需等三個月、要上堂

今年四月，丹麥政府推出新政策，規定所有申請離婚的伴侶都必須完成三個月的「過渡期」程序，才能成功離婚。該政策究竟會讓離婚變得更和平還是更複雜，丹麥政府和民眾有不同的看法。

（《星聲夢裡人》劇照）

離婚需經三個月的過渡期

根據英國《衛報》的報導，丹麥擁有西歐國家中最高的離婚率。原本，在丹麥離婚只要一紙協議書就可以即刻生效，但今年４月，丹麥政府制定了新的政策，規定想要離婚的伴侶需要共度三個月的「過渡期」並接受伴侶諮商課程，才能順利離婚。

政府提供諮商課程

同時，丹麥的98個地方政府中，有68個地方政府為關係遇到問題的伴侶提供伴侶諮商課程。政府單位認為，努力延續家庭的完整性與和諧，可以有效減少政府投入住屋和市民服務上的花費。

避免衝動離婚引發更多問題

除了讓伴侶之間有機會好好溝通、釐清問題所在，這項新政策的目的也是為了避免衝動離婚或立即離婚後，仍須處理後續事宜的雙方在協調過程中產生更多衝突。該政策一推出就受到許多政府官員和民眾的支持，只有來自自由聯盟黨（Liberal Alliance）的小部分民眾批評該政策管太多。

丹麥政府制定了新的政策，規定想要離婚的伴侶需要共度三個月的「過渡期」並接受伴侶諮商課程，才能順利離婚（《失蹤罪》劇照）

丹麥離婚率居高不下

丹麥一向是非常重視家庭價值的國家，夫妻有權申請長達一年的育嬰假，政府也為每個民眾提供日間幼兒照顧服務。即便如此，2018年，丹麥仍有1萬5千筆離婚案件，幾乎等同於該一年半的新婚數量。

新政策減少離婚成本

現在，只張孩童未滿18歲，想離婚的夫妻都必須一起參與三個月的過渡期諮商課程。「這項政策是為了減少離婚所造成的人力和財力成本。」哥本哈根大學（Copenhagen University）的心理學博士兼助理教授馬丁（Gert Martin Hald）是負責設計這項政策的團體之一。

透過App進行諮商

這個由政府推出的過渡期諮商課程可以透過網路或App進行，協助欲離婚的伴侶有效溝通。民眾可以從17堂30分鐘為單位的課程，選擇他們想要進行的課程，幫助他們面對離婚可能帶來的特定問題，例如該如何為孩子慶生、如何在生氣時與伴侶說話。

丹麥一向是非常重視家庭價值的國家，夫妻有權申請長達一年的育嬰假，政府也為每個民眾提供日間幼兒照顧服務（《列車上的女孩》劇照）

協助民眾處理衝突

「這些課程主要在幫助民眾了解自己、自己和孩子的行為反應，以及在離婚後如何處理問題、共同扶養孩子。」馬丁教授說：「該課程會協助民眾面對壓力、焦慮、低潮，並減少他們向職場請假的次數。」

課程獲得正向回饋

根據馬丁教授的說法，該課程在正式推出前經2,500名民眾試用，並獲得許多專家與使用者的支持。「數據很清楚顯示這套課程很有效。」馬丁教授表示：「15個案例中，有13個案例回報該課程對於使用者的精神和生理健康有『還不錯』到『非常正向』的效果，也確實減少缺席工作的次數。12個月後，已經離婚的伴侶可以不計前嫌地順利溝通。」

幫助民眾處理重要環節

一名不願透露全名的40歲行銷主管告訴英國《衛報》，他在四年前參與了該課程的試用計劃，認為該課程非常有用。「這套課程當然不會幫你修復已經破裂的關係，」他說：「但是它會幫助你釐清你可能沒有想清楚的重要環節。」

「這套課程當然不會幫你修復已經破裂的關係，」他說：「但是它會幫助你釐清你可能沒有想清楚的重要環節。」（《情約一天》劇照）

可能不適用於所有伴侶

另一方面，關係專家表示，該課程的方向很正確，但可能不適用於所有伴侶。「無庸置疑地，這是一個很好的工具。」致力於家庭扶助的非營利組織Mødrehjælpen的副會長夏爾德莫斯（Trine Schaldemose）表示 :「但這套課程無法幫助陷入高度衝突狀況或暴力關係的伴侶，以及身邊缺乏援助資源的伴侶。他們需要的幫助不只是一個線上課程，而是私人、當面的諮詢服務。線上課程不會是他們的解答。」

針對未成年兒童推出新法

整體而言，夏爾德莫斯認為丹麥的新離婚規範是「很大的進步」。不過，丹麥政府針對未成年孩童推出的新法卻可能引發更多衝突。今年4月，丹麥政府制定了旨在保護兒童的法規，允許孩童在父母協議離婚的頭三個月中，擁有兩個戶籍地址，也就是說即使父母為協議離婚而分居，孩童仍可以同登記在父母各別的地址下。

避免父母在離婚初期搶奪監護權

這項政策的立意十分良善，因為丹麥法院在過去往往會依據孩童的戶籍地址作為戶籍地址，就能讓父母公平競爭監護權。然而，非營利組織Mødrehjælpen認為，這項政策反而帶來了反效果。

整體而言，夏爾德莫斯認為丹麥的新離婚規範是「很大的進步」。不過，丹麥政府針對未成年孩童推出的新法卻可能引發更多衝突（《愛在遙遠的附近》劇照）

該政策徒增孩童壓力

「很可惜地，這項政策在孩童身上造成了更多困擾和衝突。」夏爾德莫斯說：「禁止父母在離婚協議的頭三個月就確定監護權，對孩子而言，只會讓他們陷入這場拉鋸戰更久。對父母而言，他們也被迫需要住在一起，因為他們不知道監護權會落在誰的身上，就不知道該找什麼樣的新住處。同時，他們也不知道該如何回答小孩的這個問題：『我會住在哪裡？』」

政府諮商服務不一定有效

除此之外，部分專家對於政府現在大量提供的諮商課程也抱有存疑。五年前，只有 20%的政府機構為民眾提供伴侶諮商服務。「政府提供的諮商課程不一定有實證基礎。」馬丁博士表示：「他們的立意很好，但我不確定這些課程是不是真的有效。」

夏爾德莫斯也說，諮商一定能帶來正面效果，但課程的品質有所差異，民眾也不一定會對政府提供的諮商課程建立信任、敞開心胸（《贖罪》劇照）

地方政府：離婚率已減少17%

夏爾德莫斯也說，諮商一定能帶來正面效果，但課程的品質有所差異，民眾也不一定會對政府提供的諮商課程建立信任、敞開心胸。不過，當地政府堅持他們的課程已經產生效果。從 2011年就開始提供諮商服務的靈克賓-斯凱恩自治市(Ringkøbing-Skjern)指出，該地區的離婚率已經減少了 17%，去年更有 92對伴侶向政府尋求諮商協助，是目前的最高紀錄。

離婚帶來了龐大的經濟成本

丹麥家庭發展中心（Centre for Family Development）的克魯斯（Steen Kruse）表示，當地政府「擔起部分家庭與關係生活的責任」的舉動「十分貼心」。離婚對家庭和政府所造成的經濟壓力，包含住房、學校、健康與社會福利等方面的成本，都可能非常巨大。「許多人都希望能獲得協助，或是想辦法避免離婚。」克魯斯說。

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】