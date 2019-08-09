【星座】林作是典型狂妄自大的山羊座？四個最讓人受不了的星座

在愛情裡，我們都渴望關係是平等，因為這樣才可以走得更遠。若在一段不平等的關係中，難受的往往都是自己。

兩個人相處最重要是聆聽及溝通，若果對方常常自以為自己了不起，總愛擺個高姿態，用輕蔑的口吻跟你說話，實在令你十分難堪。你以為不斷忍讓可以解決問題，但這只會助長對方，目中無人程度愈趨嚴重。長久下來，更令你開始懷疑自己在對方的眼中是否一無事處、毫無值得被欣賞的地方。以下4個星座目中無人程度實在是讓人受不了，在感情路上定必要好好注意。

狂妄自大的另一半，總要在關係中處於高位，的確令人受不了。（《金秘書為何那樣》劇照）

【按圖看】目中無人的星座代表：

+ 5 + 4 + 3

1.山羊座

摩羯座的人對自己異常堅定，一旦是自己認定的事情，不管周圍的人怎麼說，他們都不會動搖，從來都是只按照自己的方式去做。摩羯座覺得所有的人都比不上自己，所以對於他人也看不入眼，更別說讓他們接受別人意見，就連對方都不會多看一眼，他們就是愛高調做人。

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2. 天秤座

天秤座的人自我感覺良好，他們自我認知缺乏，因此常常表現出情商低。他覺得自己優秀，總是自誇對自己為人處事的能力，他們喜歡通過踩低別人來抬高自己，天秤座根本不會理會，生肖牛的排外力量是非常的強大，他們天生的倔強，絕對是一根筋的人，他們會認為自己做的是對，說的就是對，別人說的做的都和自己無關。

你身邊也有一個目中無人的他嗎？（《金秘書為何那樣》劇照）

3.處女座

雙子座是一個性格非常孤僻的星座，在他們的眼裡，一般的人類是無法準確理解他們的思想的，所以，由此，雙子座的人心裡就會有一種有些看不起別人的心理，這樣的想法也就導致了雙子座不喜歡與人為伍的性格。像這樣的性格自然是無法得到別人的諒解的，更不用說會有人喜歡和一個性格非常尖銳的人在一起進行一些活動，這樣一來只能證明自己也是和雙子座一樣目中無人的存在罷了，所以他們身邊幾乎沒有朋友。

4.獅子座

擁有強勢霸道的性格，充斥著狂妄的氣息，喜歡佔有絕對的領導權，不論做什麼都喜歡發號施令，而從來不管別人願不願意，狂的讓人討厭卻又帶著王者氣息，而且獅子人是很有自尊的，即使自己做錯了，他們也會死撐著，想讓他們低頭認錯，簡直是癡人做夢。獅子座的脾氣跟他們的性格一樣硬，畢竟生性霸道強勢的獅子座無論人前還是人後都會給人一種硬氣的感覺。所以倘若有人想要降服獅子座人的硬脾氣，那麼可能非但得不到預期的效果，反而還會更加激發出獅子座人逆反心理。