反對逃犯條例的運動至今歷時兩個月，市民與政府、警方的衝突越發激烈。不僅如此，我們與身邊的家人、朋友也因為政見不同而出現爭執，更有人因而離家出走，正式與家人關係破裂。離開，可以暫時冷卻紛爭，因為血緣上的牽絆，或許你們最後都會因為親情而「退讓」。但當你與另一半出現分歧時，又可以如何處理？

政見不同注定要分開？

6月9日一百萬人上街遊行，及後有示威者留守立法會，當時「連登」討論區有男網民因堅持留守而與女朋友分手，引起網民熱議。時至今天，有人仍會每個週末都參加遊行、集會，回到家中就追看直播，對政府、警方的怨氣不斷累積，情緒每一刻都很繃緊。我們與另一半發生衝突也會增加，政見不同固然會爭執，即使政見相同，我們也可能會因為表達訴求的方法該是溫和還是強烈而爭論不休。

最近我們與身邊人都容易因政見不同而吵架。（《原諒他77次》劇照）

身邊最近有不少因為政見而關係變差的例子，另一半是警察，但自己卻站在示威者的一方，兩人因此爭持不下，因而開始冷戰。又或者另一半是「藍絲」，而自己是「黃絲」，對方屢屢阻止自己參加集會遊行，兩人吵得臉紅耳赤，關係瀕臨破裂。又有朋友與另一半政見相同，但男方總是站前線，她因為擔心對方的安危而勸阻，兩人因而爭吵。從前總是政治仿佛離愛情很遠，我們與伴侶生活很合拍，平時是羨煞旁人的一對，但在政局不穩下，平時看不到的問題逐漸浮現，原來政治會在無形中影響到我們的關係，到底政見不同是否注定只能各走各路？

點擊看網民因政見不同與另一半爭執的例子（原文取自連登討論區）：

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婚姻治療師：溝通不要只想輸贏

婚姻及家庭治療師梁綉雯（Christina）表示最近接到不少因政見不同而出現爭執的個案，她坦言在談論政治與宗教這類敏感議題時，當夫婦二人持不同意見時，很容易會發展衝突，因為他們都很希望說服對方，把對方拉攏到自己的陣營。她並不建議夫婦嘗試說服對方，「我們在對談時，有時只着重輸贏，我們很想在討論之中勝過對方。」

她直言即使把對方反駁得啞口無言，政局也未改變之前，已經因此而輸了「關係」。「我建議兩個人溝通時，一定要尊重對方，嘗試理解對方立場背後的原因，找出有沒有共同理念，這也是練習溝通的好方式。最典型的例子是另一半阻止你參加遊行，不一定全然因為政見，而是出於擔心，Christina建議參加遊行的一方可以和另一半協定，自己既可以表達訴求，又可以讓他放心，「例如答應對方在某個時間之前回家、做好防護措施如戴上口罩以免被鏡頭拍下等。」

吵架贏了，可能會輸了關係。（《春嬌救志明》劇照）

面對與另一半政見不同時，有人會選擇避而不談，這樣的處理方式又是否恰當？Christina表示可以「適時」地避談這個話題，她建議「夫婦可以共同協定一個不談政治的時段，例如晚飯或睡覺之前。」這也是一個可以讓自己休息的好時機，這段時間，我們很容易接受到大量與政治有關的信息，「媒體報導加上社交平台，根本無辦法避開這些信息，我們的情緒可能會因此被牽動，覺得很緊張、壓力很大。」無論關係還是個人，都需要空間休息，與另一半協定不談政治的時間，對自身和關係都有幫助。

點擊圖片看夫婦因政見不同出現爭執時，Christina建議保持長久關係的6大要訣：