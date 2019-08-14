【兩性關係】分手後尋找新對象　應如何判斷新戀情發展時機？

分手後感到痛苦是正常的，不然哪來這麼多讓人流眼淚的傷心情歌。靈魂好像空了一半之後，除非你已經堅強得分手後馬上便能獨立，否則出現了找下個人來填補靈魂的另一半也是正常的。但下個人的出現並不是為你填補空虛而出現的，胡亂開始關係只會對別人不公平。所以如何才能分清自己已經準備好？

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與其他作者一同討論喜愛話題。】

你對目標對象有想像過未來嗎？

第一個問題先問問自己，你現在最想要的是什麼？你希望找一個約會對象，會期待以後的發展，還是在找一個人來陪你做任何事，但對二人未來的發展其實並不在意也沒有興趣？簡單來說你希望這個人和你做的事，朋友也足夠做到的話，那你找你的兄弟和姐妹就可以了，不要出去害人。不要本着想交男女朋友的心，而隨便找一個人來填補心靈上的空虛。

還有問問自己才分手了多久。如果你剛剛分手不久，一個月內最好先不要開始下一個約會，時間點太相近，一來容易令別人誤會你一腳踏兩船，二來人心從來易變，你不會知道什麼時候你就想吃回頭草，或者對方浪子回頭而你又點頭。

不要本着想交男女朋友的心，而隨便找一個人來填補心靈上的空虛。（《失戀33天》劇照）

有其他潛在的原因令你想約會嗎？

分手後比對方更早開始下段戀情的人就贏了，這是大錯特錯，想給對方下馬威而逼自己去約會，這真的很蠢啊，因為一個已離開你的前度還在影響着你的生活軌跡，即使他不在你身邊但你仍在他魔掌下，這怎麼會是贏？如果你因為還在跟前度暗暗較勁而尋找下一個對象，那你快點收手吧，不要出來害其他無辜的人。

準備好接受另一個人完全進入你的生活了嗎？

尋找一個新對象，你會覺得自己已經準備好接受新戀情的甜蜜，但撫心自問其實你還沒準備好去為另一個人改變自己，還沒有準備好遷就另一個人。如果對方的一些思想、行為，令你覺得：「我才剛被另一個男人傷害完，為什麼我還要再受這樣的痛苦？」出現這樣的埋怨的話，那你還是先自己一個人好了，世界很危險，不適合容易傷心的公主。新對象沒有義務要承受你這樣的埋怨，更不應該面對你可能動軏就因前度陰影說分手的痛苦。所以準備好接受新的快樂，也要準備好接受新的煩惱和痛苦。

分手後要問自己是否準備好接受另一個人完全進入自己的生活、準備好接受新的快樂，也準備好接受新的煩惱和痛苦。（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

內容提供：紅蘋果黃巴士

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「分手後如何判斷好自己已準備好心情約下一次會？」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）