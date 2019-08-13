大S教你看穿「心機女」4大特徵　拆穿男生永遠被蒙騙的真面目

大S（徐熙媛）和小S（徐熙娣）直率而幽默的性格一直很受觀眾喜愛，最近大S更在内地真人戀愛騷《戀夢空間2》中擔任觀察員，分析節目裡面每位嘉賓的行爲，一針見血的評論更被網民稱為「戀愛達人」。

其中一位節目的女嘉賓更是被大S直指「心機好重」，她更表示很多男生都看不出女生耍心機行爲，只有女生才會看得穿。大S還在節目中教大家如何分辨「心機女」的特徵，拆穿她們的真面目。

大S在内地真人戀愛騷《戀夢空間2》中觀察幾位素人的行爲並分析每個人的個性。（微博@湖南衛視戀夢空間）

1. 打扮看似很隨意 其實很有機心

「心機女」總是會裝作自己很隨意，一點都沒有用心打扮或者刻意爲之的模樣，但是其實身上每一個地方就是經過深思熟慮，別人看起來會覺得好看才穿的。

「心機女」總是會裝作打扮很隨意，但是其實每個細節都是經過深思熟慮。（微博@湖南衛視戀夢空間）

就好像節目中的「心機女」3號女生朱雲慧，男生看她都會覺得她最不刻意打扮，但是大S就表示她的穿著一點都不隨意，反而很多地方都是特意有心機的。例如上身米色的一字膊就可以露出性感的鎖骨，還有若隱若現的紗紗袖，看到裏面的皮膚。另外大S强調她穿的牛仔褲一點都不簡單，因爲這種窄身的牛仔褲可以完全展露出她的腿型，而且會露出小蠻腰，每個細節位都經過精心設計，真的是機心超重！

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2.總是會做些出位行爲吸引別人注意

「心機女」最大的特徵就是總是想要成爲人群之中的焦點，希望現場所有的人都把注意力放在她身上，所以總是會刻意做一些動作去吸引別人視線，如果焦點被別人搶了絕不放心，一定就會想方法立刻搶回來！

「機心女」最大的特徵就是總是想要成爲人群之中的焦點。（微博@湖南衛視戀夢空間）

在節目中一開始時，嘉賓第一次見面挑選位置坐的時候，朱雲慧問也不問就把原本坐在正中間的女生逼到一邊，讓自己坐在最顯眼的位置。另外在交換禮物的環節更出盡招數取得焦點，大S分析她不但經常裝可愛，刻意做一些小女生的嬌羞動作，這些動作女生看到都會覺得矯揉造作，可是男生卻會很覺得可愛。

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3.不經意説出口的話才是真的

「心機女」很喜歡把一句話掛在嘴邊，就是「講笑咋」！但是，有時候她不經意説出口的話，很可能根本就是她心裏真正的想法，只是可能看到別人有不好反應的時候，就會用講笑這個藉口去掩飾，以免別人對她的印象扣分。

「心機女」經常會在不經意間説出了真話，然後以一句「開玩笑」做掩飾。（微博@湖南衛視戀夢空間）

節目中可以看到朱雲慧在交換禮物環節就出現這個畫面，當男生在解釋自己送給她的禮物時，卻不時看向另一位女生，這個時候她就出擊：「禮物是我收到的，不要老看她」，這句話當堂震驚了在場的人，連大S都表示她是一個攻擊性很强的女生。後來朱雲慧又加一句「開玩笑」去掩飾。其實是女生就肯定會感受到她的敵意，可是男生只會覺得她很直率、單純。

4.很重的公主病

「心機女」通常都會伴隨著「公主病」打孖上，她們都會想盡辦法讓男生做所有的事情，但是同時又會讓男生覺得沒有所謂，甚至甘願為她而作，之後自己就坐在一旁很輕鬆。

「心機女」通常都會有「公主病」，但是男生又不會介意。（微博@湖南衛視戀夢空間）

節目中當大家都在廚房裏準備晚餐的時候，朱雲慧就説覺得人多會太雜，而且自己跟廚房不太夾，所以就離開了，把不喜歡做的事推得一乾二净。當全世界都沒有回應她的時候，她還覺得生氣了，用一副可憐的口氣再次嘗試得到大家的回應，看到此處，相信女生們已經握緊拳頭，咬牙切齒了。當初晚飯後，大家分工合作去洗碗收拾時，她卻只坐在沙發上吃水果，還好像很好人地爲大家加油，叫大家不要太累了，在旁邊說風涼説話，只動口不動手。

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很多時候這些「機心女」外表看起來都很無害，但是一説話一行動就會曝露尾巴，機關算盡！可是最可恨的就是通常只有女生看得出來，男生們完全沒有這種感覺，遇到這些「心機女」就有多遠走多遠吧，相處太久只會氣到傷害五臟六腑，交心更是免了。