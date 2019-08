年初興起「#10yearschallenge」,曾分分合合的外國夫妻Miley Cyrus和Liam Hemsworth也有參與這遊戲,可惜近日女方被拍到她與Brody Jenner前妻Kaitlynn Carter親密照後,Miley急忙對外界發出離婚聲明,結束8個月的婚姻,做真實的自己。另一邊廂,香港夫婦楊千嬅與丁子高便甜蜜度過二人第10年的婚姻,男方更貼文曬幸福。

早前有「反修例」示威者墮樓逝世,楊千嬅Instagram帳號曾一度發布「R.I.P.」字眼圖片,隨後該帖文卻被刪除,楊千嬅在7月2日發聲明指帳號被盜用且暫停使用,因而引起香港網民抨擊,帳號一直停止更新至今。身為老公的丁子高多次護妻,到8月14日,楊千嬅所屬公司再發聲明指「楊千嬅一直擁護《基本法》並堅持香港是中國不可分割的一部份」,一班香港歌迷隨即表示「心碎」,並到丁子高Instagram帳號留言。一向為妻發聲的他回應網民「你知道被人屈的感覺是什麼嗎?」,又指可以打給網民解釋,可見「愛妻心切」。其實二人剛剛度過婚姻第一個10年,丁生也在Instagram低調貼上二人的婚戒照,相信二人經歷這次風雨,更能共度難關。

早前七夕丁子高便在社交媒體發布與楊千嬅的合照,相當甜蜜。(real_ting@instagram)

愛情,是要付出,更要是雙向才會長久。

楊千嬅 X 丁子高

楊千嬅情路一直不順,以《可人兒》唱出心聲,「要是可愛,為何無人愛我」,渴望被愛的千嬅最終在2007年與細5年的丁子高相戀,在2009年修成正果,二人先秘密到美國註冊,再回港舉辦豪華婚禮。

千嬅與丁子高開初不被看好,撇除姊弟戀,女方是一位樂壇界的天后,甚至在影視也非常出色,是娛樂圈大紅人,相反男方在娛樂圈發展一般並轉戰公關行業,知名度遠不及她,但勝在對方有一片真心。二人拍拖到結婚,相戀12載,近乎從沒感情負面新聞,就算今年年初在網上傳二人離婚,丁子高也立即澄清,並上載他與千嬅的合照,用行動證明,千嬅亦轉載老公的留言。

+ 5 + 4 + 3

結婚多年,已育有一子Torres,但也無阻二人放閃,他們會暫時放下了囝囝,享受二人世界,丁子高在千嬅生日會為她製造驚喜,每年也會慶祝二人結婚周年,千嬅受輿論攻擊時他也會「護妻心切」,是「好老公」代表;當然千嬅也會為家庭付出,在交往兩年的時候,千嬅已經主動表示願意與未來奶奶同住,婚後她又會親自下廚,更為老公特意學烹飪,丁子高指能夠娶到她,是一生人最大的幸福。

張繼聰和Kay今年年頭慶祝結婚12周年,非常浪漫。(louischeung2013@Instagram)

只要是真愛,攜手度過,流言蜚語一切都不是問題。

謝安琪 X 張繼聰

娛樂圈的模範夫妻代表謝安琪Kay和張繼聰當年Kay奉子成婚,在歌壇中又比張繼聰有名氣,令張繼聰背上「謝生」、「廢柴老公」之名,但二人沒有理會世俗眼光,只專注他們的愛情道路上,現在他們已來到第12個年頭,並育有一子一女。

當時Kay被指是第三者,張繼聰又要面對女尊男卑的壓力,後來二人公開道歉又澄清傳聞,事情也因時間慢慢好轉,但張繼聰已患上抑鬱症,幸好有Kay同家人的支持,讓張繼聰走出陰霾,重新出發。更在電視劇中成功突圍而出,形象入屋,節目、劇集、廣告、電影陸續有來。

+ 6 + 5 + 4

張繼聰事業終爬到高峰,他沒有驕傲,更「回饋」家人,Kay可以減產,又可以安心養胎產女,張繼聰更會man爆指「老婆永遠是對」。早前,二人12周年慶祝,張繼聰引用Mignon McLaughlin金句:「A successful marriage requires falling in love many times ,always with the same person. 12週 (周) 年快樂❤️」,二人一同經歷過高山低谷,依舊恩愛。

袁詠儀與張智霖結婚19年,愈來愈甜蜜。(VCG)

我們彼此都有缺陷,走在一起便是完美。

袁詠儀 X 張智霖

袁詠儀(靚靚)在1990年參加香港小姐競選獲得冠軍及最上鏡小姐的殊榮因而開展她的演藝事業,靚靚事業一帆風順,更在1994年憑著電影《新不了情》獲得金像獎最佳女主角,是當紅的女藝人。

靚靚與張智霖(Chilam)在93年拍攝《邊城浪子》認識,但當時Chilam在娛樂圈人氣卻不及對方,所以戀情一直不被看好。一向我行我素的靚靚並沒有理會他人,一心與Chilam在一起。當Chilam因飾演《十月初五的月光》的初哥哥而爆紅,反對聲音開始減少,二人翌年也到美國註冊結婚,5年後誕下兒子「魔童」,二人至今已經共度18載。

+ 6 + 5 + 4

Chilam雖然當時名氣不比靚靚高,但勝在他全心全意寵老婆,雖然口裹不讓靚靚買名牌手袋,但每年靚靚生日都是送她手袋;靚靚跟他說需要安全感,他便每天都至少主動與她通電話一次,讓她安心;更指死後唯一擔心是「你和兒子會否夠錢用,如果你說足夠,我才能安心。」,這樣貼心的男人教人如何不愛。而靚靚雖是當紅又有名氣,但正因她身處有花花世界之稱的娛樂圈令她迷失過。二十出頭的她難免有虛榮心,因對方的浪漫,物質充裕,她選擇了成為第三者,現在她勇於向公眾承認過錯,不在乎大眾如何看待自己,她只在意Chilam的想法,對於「第三者」一事,Chilam只自責不能早點認識太太,讓她不用受傷害,大概只有深愛着彼此的人才做到,因為「愛一個人,是愛他的所有」。