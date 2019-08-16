《全裸監督》確定開拍第二季 日本AV拍攝過程曝光：精液也造假？

《全裸監督》本月於Netflix上架後，得到一致好評，官方更已宣布會拍第二季。山田孝之把日本「一代色情宗師」村西透演得活靈活現，男女主角赤裸裸地在鏡頭前纏綿苦戰，香汗淋漓，看來竟毫不猥褻。《全裸監督》改編自村西徹的傳記小說，當中揭露不少拍攝AV時的真實情節，到底AV都是如何拍攝的？

Netflix新劇《全裸監督》由山田孝之、森田望志、 滿島真之介及玉山鐵二等主演。（《全裸監督》劇照）（《全裸監督》劇照）

早期AV大多都是「借位」？

《全裸監督》中說到，「AV天王」村西透簡直是AV界的「革命性」人物，只因除了他本來傳奇的經歷，因太太出軌而入行拍AV，也是他革新的AV拍攝方法。

當中最深刻的一幕，就是早期的日本AV中，大多面紅耳赤的畫面，都是「借位」，男女主角的乾柴烈火，全憑演技。而在《全裸監督》中，拍到AV女優在拍攝前的準備細節，包括在生殖器官上貼上肉色膠紙，男優亦然，因此在早期的AV中，或許男女優的性器官根本從未接觸。而村西透就在劇中提出要女優撕掉膠紙，以求表情要「到位」。

（《全裸監督》劇照）

AV中的精液都是假的？

雖然《全裸監督》中不乏性愛鏡頭，但故事主線在於村西透的奮鬥史，然而在對白以外，有些細節還是十分值得令人留意。

在《全裸監督》中，拍到男方高潮射精的時候，只見女助手手找一瓶乳白色液體，射到女優身上。而其實在AV中出現的精液不一定是男優的，有時候也會用乳白色的潤滑油、煉乳、蛋白或香蕉汁等等的混合物，以假亂真。

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AV導演會率先試鏡？

最後，對於AV不甚熟悉的觀眾來說，看到山田孝之在與黑木香試鏡時，與真正做愛無異，相信也會感到十分意外，但原來這節也是改篇自村西透的事跡，有傳他曾與曾與多名女優「面試」。另外，村西透也是第一個親自下海拍攝，以攝影機為第一人稱視角的AV導演。