梁靜茹驚傳離婚　可惜不是你陪我到最後：換另一身份祝福彼此

網絡上突然傳出情歌皇后梁靜茹與丈夫趙元同離婚的消息，幸福的愛情沒有走到最後的心情不難體會。與其肆意謾罵，還不如細心記住那些美好的小日子。 那些唱進心坎的情歌道出繾綣往事，長大後領悟到再美好的事情也會有終結的一天這道理。太陽如常升起，日子終究會過去，無論如何也感激他曾出現於自己的生命中，作為彼此間最好的告別式。讓我們重溫梁靜茹的情歌，了解她的愛情態度。

梁靜茹與趙元同於2010年結婚，近日網絡上突然傳出兩人離婚的消息。（VCG）

梁靜茹與趙元同的九年婚姻恩愛甜蜜，婚後女方減少工作，專注於家庭生活，兩人育有一名五歲的兒子趙奕晨。睽違 7年，今年梁靜茹終於推出全新專輯《我好嗎？太陽如常升起》，以往梁靜茹工作時，丈夫都會陪伴在側，更會帶同兒子出席演唱會為梁靜茹打氣。然而於這次的宣傳活動中卻未見男方身影，感覺並不尋常。近日兩人婚變傳聞甚囂塵上，有指因趙元同出現婚外情而導致離婚的局面。

【按圖看】梁靜茹一家三口的幸福生活照：

梁靜茹的歌聲讓疲憊的心靈感受到幸福，也給予了聽眾踏出第一步的勇氣。在一次的香港演唱會中，丈夫趙元同也陪伴梁靜茹到港工作。她唱出多首情歌，當演唱到《勇氣》時，台下一位男觀眾突然向身旁的女朋友求婚，女生被感動得流下幸福的眼淚。《勇氣》提醒我們，這是每段感情都需要的東西，縱使最後結局不似如期，也無悔所有的付出。

梁靜茹的歌陪伴我們走過多少歲月，不知不覺間已從那個懵懂少女步入婚姻的軌道。(IG＠fishleong616 )

我們都需要勇氣／去相信會在一起／人潮擁擠我能感覺你／放在我手心裡／你的真心——《勇氣》

梁靜茹的歌陪伴我們走過多少歲月，不知不覺間已從那個懵懂少女步入婚姻的軌道。踏入人生的另一階段，自此多了一個新的身份，也明白到婚姻是以一輩子去體會成長的一課。

可惜不是你／陪我到最後／曾一起走卻走失那路口／感謝那是你／牽過我的手 ／還能感受那溫柔——《可惜不是你》

人類的情感是世界上最難解讀的語言，我們毫不吝嗇對陌生人的大方，卻對身邊人特別嚴苛，寧願吐出傷人的話也要維護那微小的自尊。回望兩人一起走過的路，不論結局如何，也應該記得從前那些小日子所以美好，全因對方為你付出所有。

失戀不悽慘、失婚並不可悲，一路走來早已學會了堅強。(IG＠fishleong616)

歷練讓我們都變得／比從前更溫熱／抹去了尖銳沒有誰對誰的虧欠／離開後的心碎／諒解裡的後悔／都不是故事的終點——《如愛所願》

每段關係的終結總是帶著遺憾，而曾經使你心如刀割的傷疤成為你獨一無二的故事。經過時間的洗禮，於情路上你早已不在跌跌撞撞。失戀不悽慘、失婚並不可悲，一路走來早已學會了堅強。謝謝經歷過的所有，承載著過往感情中溫柔的餘溫，成為被幸福寵幸著的人。

【按圖看歌詞】梁靜茹以溫柔的歌聲唱出愛情的道理：