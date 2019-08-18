情侶關係既要親密也要空間　折衷方法：不要一起睡？

兩個人，即使多親密，也要有點距離。

近來總有獨居的衝動，而與伴侶住一起，也可算是一個折衷。於是跟友人進行了天馬行空的對話，談到房子在哪兒方便又實惠、要不要養隻小貓小狗、桌子放中央、書架要「頂天立地」，其餘的都不重要⋯⋯直到我說：「如何親密，也得有房間，才有私人空間。」友人卻不解，反駁：「你要空間幹甚麼？」

這可不只是筆者隨口說說，而是有根有據：

（konrad_hop/unsplash）

睡一起 明天更易吵架

住在一起，便要睡在一起，這似是理節當然。然而，睡在一起的情侶卻會更易降低大家的睡眠質素，如打鼻鼾、不一樣的衛生習慣、輾轉反側或不一樣的睡眠時間等等。

根據《獨立報》的報導，德國帕拉塞爾蘇斯醫學院就在2016年作研究，發現睡眠問題與二人的相處關係互相影響。而在2013年柏克萊加州大學也曾作研究，指出要是一人的睡眠質素，要是因為另一人而受到影響，那他們在第二天也會更易吵架。

（sekibaku/unsplash）

「不要吵了，先睡吧。」原來很有道理

睡不好，影響身體，也會令人感到更大壓力，那關係當然是其中一環。兩性心理學家Mary Jo Rapin就在婚嫁網站中指出，充足的休息令人更有力量面對於生活難題，也令人在有關係中更快樂與滿足。

《Sleeping Apart Not Falling Apart》的作者Jennifer Adams就認為當二人都有充足睡眠的時間，他們在心理與生理上都更健康；相反，他們不就會覺得對方煩厭。而「睡眠改進協會」也在2012年作調查，2000名美國人中，就有四份一人會分開睡，以求睡得更好。

＊根據心理學家Dr. Mike Dow，以下活動也可試試分開進行：

資料來源：Independent Uk, Martha Stewart Weddings