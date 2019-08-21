【E-kids情歌】《開始戀愛》到《青春火花》　從青澀唱到分手意義

如今回看被嘲為「MK始祖」的E-Kids，不少人會發笑。最近，反修例運動很熾熱，E-Kids中打不死的「小強」阮民安（Tommy）多次表態反對修例，更多次與香港人齊上齊落參與遊行集會，讓這個沉寂已久的組合再次在娛樂版面上出現，再次回顧他們的歌曲，才發現他們的情歌唱得很動人。

不少人記住了他們一頭金毛的誇張、成員會考分數合共不多於5分，在成年人的眼光下，他們很瘋狂、叛逆，但這就是青春，正是如此才能唱出《開始戀愛》這樣的青澀歌曲。如今Tommy已成人父，往日三子早已變得成熟沉穩，於是為《開始戀愛》寫下帶點哀傷的結尾《終止戀愛》，讓我們一起回顧E-kids以下三首情歌，再次回味青春的滋味。

阮民安（Tommy）勇於表態，贏得不少網民支持。（阮民安Facebook）

E-kids是一代人的清楚。（E-kids Facebook）

《開始戀愛》

每個人的青春裏，總有一段若有似無的戀愛。記憶中的那個男生，有點傻氣、有點幼稚，就如《開始戀愛》中的那個「這個無聊大使天天都找你」。開始時，你覺得有點厭煩，只是後來卻很慶幸對方在你流淚時，總會為你遞上紙巾；為了博你一笑，花盡心思哄你；看到你和其他男生走得太近，就會吃醋害怕失去你。那時的愛情很簡單純粹，不需要顧慮現實，只要一束花、一封情書足以讓你開心很久。

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《青春火花》

說分手的情歌有很多，能說出箇中意義的卻不多，我們覺得分手是「失敗」，是「遺憾」，分開後，我們不斷怪責自己。即使是提出分手那方，只要曾經愛過，也會內疚。由Tommy作曲的《青春火花》中有一句「求再別要抱着對方/而你也要變得硬朗」，分手只不過是人生中必經考驗，與其痛苦地擁抱，不如忍痛分開，各走各路。離開那個不對的人，放開那段錯配的感情，你才能趕上愛情中的下班車，遇上對的人。

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《終止戀愛》

2002年寫下《開始戀愛》，2017年再為它寫下結尾《終止戀愛》，當日的純真愛戀滲雜了現實，正正反映了現代的愛情。從前覺得相愛就可以在一起，戀愛了，整個世界只有對方，愛上了，就不會考慮對方的背景、經濟條件。但我們開始進入社會，見盡世界上形形式式的人，我們的擇偶條件也變得現實。MV中的女主角當年和男主角愛得癡纏，最後因要到外國讀書而被逼分開時，哭得死去活來。只是多年後再見，女主角無名指上已經多了一隻閃亮的鑽戒，一直保存着對方書信的男主角只能黯然離場，留下滿是感慨的一句「大概要怪只怪未能像某君成大器」。

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