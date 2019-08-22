【逃犯條例】連登情侶剖白　愛情vs公義　價值觀相近也面臨分手？

對於感情，有人總認為有兩件事不能談，「一，金錢；二，政治立場」，一談即死，但如果面對未來終身伴侶的人選都不能做到「無所不談」，這個拖，值得拍下去嗎？ 香港人正面對「逃犯條例」一事，引起的不單是政見上、價值觀上的討論；當中更牽涉男女之間的分歧，愛一個人，就一定要「齊上齊落」？

「逃犯條例」一事引發大大小小的示威遊行已經持續兩個月，不少情侶更因此事面臨分手危機。（Getty Images）

反對「逃犯條例」修訂的示威活動，強調沒有「大台」，網上討論區、通訊軟件成為了示威者討論相討對策、提供意見、製作文宣的重要工具。兩位連登討論區（LIHKG）的會員梓晴和Polly，便是其中兩位參與示威遊行的「絲打」（連登女性會員的俗稱），剛好二人的男朋友都在連登上認識。

外人總認為連登人都是立場、價值觀相近的人，才可以令運動持續進行，然而Polly和梓晴的經歷便告訴大家，現實並不如此，就算立場、價值觀相近，但步伐不一，面臨的隨時是分手危機，要看雙方如何取捨。

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若問怎樣維繫感情，其實也不算得上維繫，因為只要價值觀相同就自自然然會做這樣的一件事。 梓晴

「戀愛大過天」型女生，面對社會大事時......

梓晴是典型戀愛大過天的女生，享受愛人與被愛，總愛黏着男朋友，她也曾經認為政治立場並不重要，但面臨現時的香港，發現政治與生活是環環相連，是無可避免。她慶幸和男朋友的政治立場一樣，也因為「逃犯條例」一事令彼此更了解對方，更清楚對方的價值觀，同時也更愛對方。梓晴又道：「最記得612當晚他的一句『大家都要冇事，一齊去，一齊返。』當時的我在想，就算有甚麼事，也有他在。」

閒聊間發現無論外形與性格梓晴都不是勇武的女生，甚至帶點嬌弱，但兩個月來的確讓她成長了不少，對愛情有了新看法，就算身在亂世也上了美滿的一課。

誰不想安穩，但生於亂世，你與情人的選擇會是...（18區新聞／曾梓洋攝／非受訪者照片）

當男友竟是個「冷氣軍師」......

2016年美國總統大選，也曾引發起不少情侶因政見不同而分手，當時韋克菲爾德研究公司做了一個調查，訪問約1000名美國人，發現每10對伴侶便會有1對因政治立場不同而分手，而千禧世代夫婦的分手比率高達22%，可見年輕一代是較重視政治。調查也反映每5對伴侶便有1對會因討論政治而對感情有負面影響，Polly與男朋友政見相近，卻同樣面對大大小小不同的爭吵。皆因二人立場雖然一致，但他從不一同參與任何示威遊行，就算Polly邀請，他還是拒絕，甚至會像個「冷氣軍師」諸多批評。

他擔心如果自己被拘捕了，將來沒有人照顧他唯一的家人。 Polly

Polly心裡想過多次分手，但她總說不出口。她想尊重他的決定，同時亦想明白與體諒另一半不參加的原因，然而內心多麼希望他可以是個陪自己齊上齊落的人。被問到兩個月來感情怎樣，Polly輕輕地說：「減卻了」

多少女生在這兩個月中，為了社會、情人已心痛痛哭？（Getty Images／非受訪者圖片）

每一個女生都希望身邊的那一位可以無時無刻的互相支持。愛一個人，你可以說服自己「他是支持我的，只是不行動」，但思想多麼一致，步伐不一，始終會落後；努力做到步伐一樣，到最後「出力」的人又會累，需要休息。可能像梓晴說，（政治）未必會令我們現在分手，但必定是將來分手其中一個原因。

愛思索便會福薄 砂吹進眼內從來未覺便不必發覺 謝安琪《你們的幸福》

革命是為了更美好的愛情？



很多人會感慨，要是沒有這場運動，很多平凡的愛情大抵不會受考驗，上班儲錢買樓結婚，然後相愛一生。然而人生之中，真正對愛情的考驗本是無處不在，或是沒有一段愛情可以真正「平凡」，價值觀不同，總會在關鍵時刻備受考驗，那只是遲與早的問題。示威者當中有一句口號「齊上齊落」，是出現在7月1晚，當時有4名堅持留守立法會的示威者，一班在會外的示威者決定再次進入會議廳帶他們離開，大叫「齊上齊落」。撇除政治立場，回到愛情，大家輸一生其實只想找位可以任何時候都「齊上齊落」的伴侶。

最後，無論你的愛情正處怎樣的階段之中，筆者想送上謝安琪的《你們的幸福》，願你我都找到那位「齊上齊落」的真命天子／女。

（資料來源：wakefieldresearch）