【開放婚姻奇聞】妻戀女廚師　夫倡三人行：無法滿足她對女性慾望

對於感情，專一信仰深受世人崇拜，希望一夫一妻、有一段一生一世的戀愛關係，但是否人人都做得到？對於一些多情的人，是否如同歌詞 「人天生根本都不可以 愛死身邊的一個」的一樣？所以有人不甘願被單配偶制度所限制，而選擇開放式關係（open relationship）！即是與伴侶有了共識，容許與其他人發展關係，但雙方依然保持伴侶關係。如此開放相處模式，到底又是否人人可以接受呢？

進入開放式關係，少不了多重伴侶的關係，完全是自由的外遇。(Samantha Gades/unsplash)

容許多位性伴侶：一個人無法滿足所有性需求

對於一夫一妻的婚姻，單一性伴侶當然是重要一環，不過原來有一些夫妻會選擇「開放式婚姻關係」，共同協議允許各自有婚外的性關係，全不視為不忠！根據美國媒體《New York Post》報導，28歲勞拉（Laura Leonard）與丈夫邁克（Mike Leonard）一直以開放式關係交往，生下兒子後亦於2015年結婚。不過二人的開放式關係沒因此而終結，他們協議保持開放態度，允許對方與其他人發生性關係，以「開放式婚姻關係」處理夫妻的關係！

Laura在婚後會上網認識異性，每月至少與對象約會2至4次，2年內有10個性伴侶。雖然丈夫Mike都會嫉妒妻子的其他伴侶，但理解Laura是樂意分配時間陪伴家人。對於與其他人發生性關係，Laura認為這並非不忠，一個人根本無法滿足所有需求，他們只是希望不止一個性伴侶以滿足他們的性需求。縱然如此，他們十分重視兒子的感受，絕不會帶外面的對象回家，好好的負起父母的責任，他們在外遇和二人感情之間努力取得平衡，以不影響幸福的家庭，保持甜蜜的婚姻。Laura與Mike溝通十分清楚，將愛與性分開處理，明白一切只為了滿足二人的性生活，而不影響婚姻、兒子，確保家庭美滿。如此「開放」的態度，的確不是所有人能接受﹗

同時異性戀與同性戀不是不可能？探討新一面的性與關係。(Sharon Mccutcheon/Unsplash)

妻子搭上女朋友？3P解放性慨念 平和的狀態享齊人之福​

開放式關係同時包含同性戀及雙性戀，如果Laura與Mike 是各取所需的例子，那Gabby 和Simon的故事更是極致。外國媒體《New York Post》曾報導一對相愛超過10年的夫妻Gabby 和Simon，在一次南非度假時，Simon發現妻子Gabby與當地私人女廚師Nadine有過一個激情的夜晚，他竟然沒有指責反而以開放的態度支持。Simon亦坦言： 「自己無法滿足Gabby 對女性方面的性慾，見她們二人之間的聯繫，對夫妻關係的信念是滿有信任，因而支持Gabby需要探索自己的這一點。」Gabby與Simon的婚姻感情堅如磐石，不過她確實愛上Nadine，而這份衝擊絕不是人人可以接受，但Simon不理一切，他亦表示感受到Gabby有一種非常真實的感激之情，因此支持妻子以增強二人的婚姻。

Nadine更搬到了澳大利亞與這對夫婦一同生活好幾個月，在三個人一起性行為時，中心人物Gabby都會與Nadine和Simon有關係，不過Simon和Nadine卻沒發生關係，他自知這種性生活並不是競爭，因為他與Nadine的性別是如此不同。對於Nadine，她曾反思自己的出現會否破壞Gabby的婚姻，認為三人行的感情都是一方威脅另一方，真的少不了妒忌心。Simon亦因此回應他與Nadine之間應要更多的信任和誠信，令三人行的狀況保持良性。Gabby自知責任重大，全是自己選擇與誰在一起和做什麼，在分配時間上曾感到掙扎，除了考慮兩個人，亦要定時照顧自己，平衡各方。雖則他們沒有將性和愛分開，但為支持愛人，他們三人都正學習融洽相處，希望在平和的狀態享齊人之福！

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愛情關係多樣性的概念。(Facebook@Polyamory Belgium)

齊人之福不易享？忌搭上鄰居、女友的朋友？

外國媒體《Whisper》曾訪問多位開放式關係的人士曾面臨的各種挑戰，一致認同齊人之福不易享，感情問題亦不比正常情侶的少！首先，在他們找對象發展時，更可能找了另一半都認識的人而出現尷尬，感情關係逐漸變得複雜。對於另一半找其他人發展，都少不了出現妒忌心，在冷落另一半時，亦會產生內疚感！開放式關係事實上都會令他們有嫉妒、孤獨、不公平的感覺。另外，由於要與多個對象相處，所以時間上難以分配，兩個人的相處時間減少，溝通不足容易很多誤會等問題，就更難以維繫感情！除此之外，社會上大多數人都支持要用情專一的慨念，所以他們面對父母、朋友都難以解釋或者獲得支持，更加可能出現一些反對的聲音，而形成衝突或者換來傷害性的說話！其實要找到一個支持開放式關係的另一半亦絕不容易，面對世人不允的反對，他們仍然堅持自己的愛情觀絕對不是一件輕鬆的易事。



【點撃看】開放式關係人士的心聲：好尷尬！四個有苦自己知的常見狀況！

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開放式關係一定要與伴侶有一個詳細的溝通，好好分配與伴侶相處的時間，達成共識，共同有個清晰的目標和做法。其實可以先問問自己內心，好好衡量自己是否有足夠的免疫力。自己與伴侶之間出現這麼多的人，做如此親密的行為，是否都依然全不在意？做到不存嫉妒？有否看成不忠？如果自己在外遇後，冷落了伴侶是否都可以毫不內疚？是否可以在情慾和家庭之間取得平衡？的確，專一的感情、一夫一妻制或許不適合所有人，但開放式關係亦是一樣。要知道開放式關係中的規則和狀況都隨時可以改變，這絕不是一個退出感情的方案，亦不是用來維繫感情的良藥！

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