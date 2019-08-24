有次，友人分享，每每聽到男友說「我很忙」就會十分氣憤。同桌男友人不解，說：「就是真的很忙，才會這樣說。」卻遭到反駁：「那只是代表了你不肯花時間在我身上！」

同一句說話，男女解讀卻大不同，在曖昧時候，是可愛的忐忑；在一起之後，卻成了「導火線」似的，說了就要爆發一場又一場吵鬧。

王爾德曾說過，女生是用來愛的，不用理解。偷換一下概念，算他有自知之明。不過，撇開「耍嘴炮」，男女的說話的意圖與解讀本來就大不同，他這句，怎樣解讀其實都錯不了。是次推介由堀田秀吉所寫的《鬼速拉近關係的男女撩心語言學》，解構我們日常男女間的對話，由曖昧說到熱戀，或許在我們明白對方所思所想後，便可省卻平日無謂的爭吵了。

（《禁忌世代：邂逅（After）》劇照）

口頭禪篇：女生常誇讚，男生常說「對不起」？

在日常生活中，或多或少會說些沒有意義的說話，要是過份解讀，那便是庸人自擾了！

女生最愛誇張，來維持對話的和諧，跟事實沒有關係。書中提到，語言學家Robin Lakoff指出，女性語言的特徵之一就是「誇飾」。因此，當女生讚：「好厲害喔！」大概意思可能只是：「哦，然後呢？」

至於男生，書中所提出的例子竟是：「對不起。」然而，「對不起」於男生而言，其實只是一種逃避的手段，想要保護自己，才會這樣說。因為對男性而言，女人非常複雜。書中提到：「相較於了解同性的情感，男性必須要花兩倍的心力才能了解女生。」筆者與男友人分享這段，他吃吃笑道：「應該不止兩倍吧。」那既然「對不起」言不由衷，是不是更該生氣呢？然而，書中卻提到，「對不起」其實只是男生想盡快解決當前的問題，而女生也要懂得「原諒」，不要窮追猛打，以和平的方式告訴對方自己因為甚麼而生氣。

（《禁忌世代：邂逅（After）》劇照）

男女拒絕大不同：男生的「我很忙」即是……

曖昧時候，前進後退，都要思前想後。有時候，最怕解讀不了對方的拒絕，然後自己沒頭沒腦地窮追猛打。而跟約會對象見面，最常見的活動一定是「吃頓飯」。男生或覺得既然對方應約，也就對自己有意思。但於女生而言，「吃頓飯」就只是「吃頓飯」而已。

然而，若真的連吃飯都沒有興趣的話，又該如何拒絕？女生拒絕若不明顯，很容易被誤會成「收兵」。而書中提到，女生本來就愛用字婉轉，不知如何回答時，大多都以「我考慮一下」、「有時間的話」來拉扯過去。男生此時絕不應追問：「即是考慮多久？」、「哪時有時間」這等問題。

至於男生？有趣的是，書中提到，其實「我很忙」跟「我對你沒有與趣」或「我沒法為你動用寶貴時間」沒有分別。雖然，也有些時候，是真的十分忙碌，不能應約。不過，不論是哪種情況，作者都建議女生不應追問，就由他蒙混過去，要是他真心在乎，定會找時間約會。

【點圖即看】男女大不同的「語言偽術」，你又聽懂幾多？＝＝＞