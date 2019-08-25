愛情「神助功」　單身慣用Emoji更易約會？留意表情符號暗藏意思

Emoji中的「笑喊」圖案更在2015年登上《牛津詞典》年度風雲「詞彙」，可見Emoji在生活中多麼重要。但你又有沒有想過用Emoji的意思？甚至多用Emoji的人是代表着甚麼呢？ 如果說慣常使用Emoji或帶來更多約會機會，你又會改變習慣嗎？

The Kinsey Institute研究指常用emoji的人會較易有約會和性愛。（Wei-Cheng Wu／unsplash）

Emoji是愛情中的「神助功」？

日常生活中，無論與朋友、曖昧對象還是另一半傳短訊時，也會用到emoji來表達心情，只在乎多或少，但原來Emoji的使用次數與你的約會或性愛的次數成正比。

美國一間研究所The Kinsey Institute最近公布了一個研究，他們找來5,327位單身人士，年齡層由18歲至94歲， 87%都是異性戀。大部分受訪者都同意傳短訊使用Emoji可以更個人化，而且更易表達感情，但對於曖昧對象，只有28%的人會經常性使用Emoji，而37.6%是不會用的。

你是常用emoji的人嗎？（Christoph Rücker／unsplash）

不過，研究人員又發現，常用emoji的人較容易成功約異性出來進行第一次約會，較易墮入戀情，而且他們性愛的次數也較多，他們認為多用Emoji，會是戀情的一大「助功」，更可引來第二次的約會。

交友網站Match.com也曾經做過同類型調查，領導研究的博士Helen Fisher表示emoji可有助用家更好的表達慾望，因而帶來了更多的性愛機會。Helen Fisher又指：「經常使用emoji的人不但得到床上的幸福時光，約會次數頻繁也更令二人容易產生結婚的念頭。」下次與曖昧對象傳短訊時，便知道該怎樣做了，但同時小心自己所用的emoji，以免send錯「嚇走」了心儀對象。

【別害羞！】單身男女最常用的emoji：

【小心誤會了！】點擊了解更多Emoji官方意思：

+ 6 + 5 + 4

（資料來源：plos.org、Time、emojipedia）