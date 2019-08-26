對方是真愛或只想上床？性治療師教路辨別　5點全中緊記速撇渣男

「男人用下半身思考。」這句老生常談仿佛已經成了不變的定律。美色誘惑當前，即使毫無感情，也可以和對方發生親密關係。有些男生更會主動「覓食」，利用花言巧語讓對方放下戒心，說愛你也只是「床上」限定，下了床就形同陌路，連朋友也算不上。

「究竟佢當我喺咩？」曖昧期的似有還無令人心煩，明明相處宛如情侶，卻始終欠個名份。如果僅僅是「友達以上」的關係，尚且不會太大期望。身邊總有一兩個女生，還未拍拖就和對方有了親密關係。她們覺得能成為「床伴」，在男生心中總佔個特別位置。總期望這段肉體關係能發展成有名有實的戀人關係，對方卻遲遲沒有表示。忍不住直問對方，卻只換來一句「你誤會了」，與之前細心溫柔的他判若兩人。當然，身邊也有從SP關係變成終身伴侶，這種比童話更難得的愛情故事，只是比例不高。

你和他做盡情侶會做的事，唯獨欠了名份。（《性敢中環》劇照）

不想錯付真心和肉體？台灣性治療師沈子棨在著作《性愛的科學》中提出5個辨別他當你是性伴侶還是心儀對象的方法...

1.你們之間，性就是全部？

這是最簡單、清晰地辨別對方是否喜歡自己的方法，喜歡一個人，自然希望可以和對方製造更多不同回憶，希望每一個角落都佈滿你們的足跡。如果他每次找你都只是為了性，你們之間除了纏綿再沒有其他回憶，對方百分百只當你是SP。或許你仍有一絲奢望對方會「沉船」，慢慢就會發展出真感情，甚至感覺到對方有一絲厭倦時，就用性來繼續維繫這段「唔湯唔水」的關係。對一段沒有結果的關係懷有希望，最後只會跌得更痛。

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參考資料：《性愛的科學》