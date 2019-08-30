【曖昧心理】咖啡店約會洩露心意：點齋啡、茶類或對你有意思？

曖昧，總是讓人又愛又恨，可愛是你知道自己在他心中有特別的位置，病了他會對你噓寒問暖，吃飯時會記得你愛吃的菜式；可恨是他突然會已讀不回，突如其來的冷漠戳破了一直以來的美好。

咖啡店約會可以看出他對你的感覺。（《紳士的品格》劇照）

曖昧猶如搭上了高低起伏的過山車，你會為他而笑，為他而哭，但最希望他牽着你的手一起下車，兩個人腳踏實地走平坦的路。然而，你們的距離似近還遠，即使行為多麼親暱，你還是猜不透他的想法。故此，你們的手總是在牽手前一刻凝住了。這條模糊界線，總要找一個突破點。從小動作可以觀察到一個人的內在想法，原來和你走進咖啡店所選的飲品，也能看出他對你的心意。下次約會，不妨和他相約在咖啡店，留意一下對方點的飲品，或許可以一窺對方對你有沒有好感......

1.他點了咖啡店的「Secret Menu」

即使大型連鎖咖啡店如Starbucks也會有菜單上不會出現的「Secret Menu」，如果他點了一杯菜單以外的飲品，意味住他對你有好感。他希望告訴你自己是個獨特的人，希望你可以對他留下特別的印象。

點一杯菜單以外的飲品，代表他想引起你注意。（《等一個人咖啡》劇照）

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參考資料：《Your Tango》