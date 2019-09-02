【星座愛情】郭藹明為劉青雲淡出娛樂圈　因天秤座最懂珍惜眼前人

身邊仲有一兩個朋友，談戀愛後就好像變成了失蹤人口，WhatsApp要等到天荒地老才回覆，每次約她，總是有千百萬種藉口推搪，因為要把全部時間留給另一半。到底十二星座中，戀愛後世界只有對方的星座代表是......

當你見到久違了的朋友，出席朋友聚會還是拖着另一半，你總是忍不住嘲諷對方「重色輕友」。打開對方的社交平台，還是滿滿的放閃照，每次聊天，對方都總是忍不住把話題帶到另一半身上。更甚是，她們會為了愛情放棄一切，犧牲自己的事業和原本的生活，即使受盡旁人冷言冷語，她們依然無悔。其實轉念一想，愛情至上的女生，放手一搏把自己的人生「All-in」到一個人身上，也需要有不怕受傷的勇氣。以下的3個星座，永遠都以另一半為先。

有些人，永遠都以愛情為先。（《天生愛情狂》劇照）

點擊看娛樂圈中愛情至上的星座代表：

+ 8 + 7 + 6

1.巨蟹座

巨蟹座有着堅硬的外殼，其實性格多愁善感，內心敏感，容易不安。然而，當她們遇到心愛的伴侶，還是會奮不顧身，毫不計較地付出，每一件事都會先考慮對方。而顧家的她們，與另一半結婚後也會甘願放棄自己的理想和成就，成為平凡的家庭主婦，全心全意照顧家庭。

郭羨妮是巨蟹座代表。（郭羨妮微博）

2.雙魚座

雙魚座體內一向流着浪漫的血，仿佛她們就是為了愛情而生。對於雙魚而言，沒了愛情的人生毫無意義，如同世界末日。她們身上好像已經有了抗體，不單止無間斷戀愛，每一段都會豁出生命般去談，戀愛後就只會活在兩人的世界。對方所有缺點都會被戀愛的感覺蒙蔽，因此她們愛得深，也愛得失去理智。

3.天秤座

天秤座一向重視朋友，熱衷於社交生活，她們榜上有名大概也令不少人震驚。然而，她們看似朋友很多，交心的卻沒有多少個，也從不同的社交活動中見識到旁人的虛偽。當她們遇上一個可以百分百信任和令自己打開心房的另一半，自然而然就會十分珍惜對方，也不知不覺間成為別人眼中重色輕友的朋友了。