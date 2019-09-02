吳亦凡與粉絲傳緋聞　十指緊扣戀情曝光　細數「追星成功」例子

前EXO成員吳亦凡近日傳出戀情，他被媒體拍下與女朋友甜蜜牽手的一幕，更被網民發現女方原來是吳亦凡的小粉絲，指兩人從偶像與歌迷的身份演變成男女朋友的關係。除了吳亦凡這一對「追星成功」的例子外，娛樂圈中還有更多勵志故事。

吳亦凡被媒體拍下與一名女生十指緊扣的甜蜜片段。（IG＠kriswu）

28歲的吳亦凡早前曾於內地綜藝節目《嚮往的生活》中表示想要結婚的念頭，感嘆愈接近30歲便愈覺得孤獨。不久吳亦凡便被媒體拍下與一名女生十指緊扣的甜蜜片段。影片中戴著帽子和口罩的吳亦凡，於住所的停車場內主動牽起女方的手，女生更露出了幸福的笑容。當紅偶像的戀情被傳出後，有網民立刻搜尋女主角的身份，並發現這位女生的藝名名為鹿依（Luna），正就讀北京電影學院表演系二年級。

當紅偶像的戀情被傳出後，有網民立刻搜尋女主角的身份，並發現這位女生的藝名名位為鹿依（Luna）。（微博@鹿依Luna）

鹿依曾因為一條於上海外灘拍攝的「抖音」短片，甜美的笑容與精靈的大眼晴被網民封為「回眸妹妹」，於網絡世界少有名氣。雖然戀情未被證實，但鹿依被網民發現其實她很久以前已成為吳亦凡的粉絲，更經常出席他的粉絲見面會。要是兩人真的在交往，這個愛情故事完全可媲美偶像劇的浪漫情節。

有網民估計早前吳亦凡於《中國新說唱》節目裡曾抱著的比卡超是鹿依所贈。（《中國新說唱》）

按圖了解吳亦凡緋聞女友鹿依：

+ 4 + 3 + 2

雖然大明星看似高高在上、難以捉摸，但是命運總是予人無限驚喜，以下這幾對「追星成功」的例子，告訴我們只要對熱愛的事充滿熱情，總是能獲得意外的回報。

劉德華與朱麗倩

天王劉德華與與太太朱麗倩相識到結婚這33年來少有傳出緋聞（VCG）

天王劉德華與太太朱麗倩相識到結婚這33年來少有傳出緋聞，如此細水長流的關係於娛樂圈中實在少有。朱麗倩年輕時曾任模特兒，並1985年獲得馬來西亞「新潮雜誌封面小姐」季軍。她參選時曾表示自己「最喜歡的明星是劉德華，找男朋友就找他這種類型。」其後經朋友介紹下認識了劉德華，展開了長達多年的異地戀。那時候還未有Skype、Whatsapp等通訊軟件，兩人經常透過書信與長途電話傳情。自此，朱麗倩成為了劉德華背後的女人，默默支持他攀上事業高峰。

林志穎與陳若儀

林志穎與陳若儀結婚十年並育有三子，兩人的愛情故事印證了愛情中沒有不可能。（VCG）

林志穎與陳若儀結婚十年並育有三子，兩人的愛情故事印證了愛情中沒有不可能。陳若儀從小便視林志穎為偶像，第一次碰面時，陳若儀以林志穎粉絲的身份主動與他合影。其後她打聽到林志穎將會出席一場大型車展，便想盡辦法製造與他邂逅的機會，終於成功引起林志穎的注意，成功拉近兩人的距離，最後兩人順利交往並步入婚姻。

周杰倫與昆凌

雖然周杰倫與昆凌年齡相差14年，但結婚4年仍然非常甜蜜。（IG＠hannah.jenwu）

周杰倫與昆凌這一對夫妻一直都備受關注，在交往初期卻不被外間看好。雖然兩人年齡相差14年，結婚4年仍然非常甜蜜，經常結伴出席公開場合，流露出無法掩蓋的幸福。昆凌曾表示自己是周杰倫的粉絲，更特意到他投資的服裝店上班，希望能與偶像見上一面。果然事情如昆凌所願，她不但能遇上偶像，更吸引到他的注意，兩人愈走愈近，最後更結婚生子，一家四口非常幸福。