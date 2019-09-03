【德魯納酒店】結局遺憾越生死　虐心愛情定律：主動放手只因深愛

由IU和呂珍九主演的《德魯納酒店》在1/9播出大結局，收視報捷，成為tvN收視排行第6的劇集。如同其他韓劇，俊男美女是這套劇集的一大賣點，但奇幻的劇情也同樣吸引。劇集主線是IU和呂珍九的愛情，最後兩人也未能開花結果，呂珍九目送IU走上三渡川，而充滿兩人回憶的德魯納酒店也從此消失。除了主角間的感情線，這套劇集的副線也很精彩，引人深思。

外表陳舊的德魯納酒店只招待「鬼賓」，客人都是還在人世間徘徊的鬼魂，帶着執念、未圓的心願入住這間酒店。鬼魂客人們的背後，都承載一個個觸動人心的故事。看完大結局的劇迷，不妨一再回顧這些動人小故事...

IU在劇中飾演高冷的酒店社長。（《德魯納酒店》劇照）

鬼新娘：比起捉着不放，放手需要更大決心

對有些女子而言，與相愛的人步入教堂是最大的心願。德魯納酒店的其中一名客人是李秀敏（金美恩 飾），本來與未婚夫過着幸福生活的她，卻突然過世。縱使陰陽相隔，她仍然希望與未婚夫攜手相伴一生。IU和呂珍九替她尋找結婚對象，她卻堅持不肯隨便與陌生男人結婚。IU最終也能找到她生前的未婚夫，她披上婚紗，準備迎接夢寐以求的一刻。她卻突然想到兩人冥婚過後，對方就會立即離世，失去生命。於是，她露出猙獰的面孔嚇走他，並且剪斷了牽絆着兩人的紅線，淚流滿面地道出：「一定要幸福啊！」

待嫁女生不幸離世，充滿遺憾。（《德魯納酒店》劇照）

結婚，是為了變幸福。比起一直抓着不放，放手需要更大決心。

最後，麻姑神的一句話提醒了秀敏。我們的人生裏，總會遇上不能開花結果的關係，可能是因為性格不合、可能是因為環境所限，我們常常將一方苦苦糾纏的行為解讀為「深愛」，放手就是不夠愛。然而，放手有時是最濃烈的愛意，你不願看到對方再為了這段感情眉頭深鎖，你深知這段關係不會有結果。於是，你學像劇中的「鬼新娘」，寧願成為關係中的「壞人」，其實心底裏只渴望對方幸福。這樣的愛，深厚而無私。

「背叛者」：放下舊日怨恨，也是放過自己

酒店每天招待充滿執念的靈魂，IU活了超過一千年，拯救過無數靈魂，卻不能自救。她心中有個永遠放不下的前度李到晛（高青明飾演），對方是公主身邊的侍衛，而IU當時是盜匪，兩人本來就是對立關係，卻愛上了彼此。公主發現了IU的存在，李到晛只好裝作背叛IU一行人，對公主投誠以保留IU的性命。被最愛的人背叛，何其心痛，不知真相的IU殺了公主、親手殺了李到晛，成為冷漠的酒店社長。

+ 3 + 2

化成螢火蟲的李到晛默默在IU身邊守候千年，兌現了死前的承諾：「我會變成一個不滅的月亮，在天上看着你。」千年過後，麻姑神安排兩人相見，過去一切誤會解除了，IU也終於釋懷了。我們總是記恨着那個傷自己至深的前度，總是覺得輕易原諒就是便宜了對方。心結一直不解，把自己一直關在過去的陰霾中，其實被懲罰的只有自己。最後你發現，釋懷，其實也是放過自己，不再活在過去的牢籠之中。

IU從過去的感情解脫了，愛上了呂珍九，這段戀情注定不會結果，也如劇中對白所説「會有一個人來送我離開」。因為放下了心中最大的執念，意味着IU要離開人世，走到冥界。他們最終沒有「Happy Ending」，但對IU而言，漂泊超過一千年的她，終於找到安定之所。

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