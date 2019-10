【調情】暖男秘技「摸頭殺」　科學分析：為何被摸頭會臉紅心動？

你聽過「摸頭殺」嗎?它指的是,摸頭這個動作可以秒殺一個人,讓他心跳漏跳好幾拍;也因為被視為偶像劇中常見的必殺技,而有此稱。舉例來說,光是韓劇裡的「摸頭殺」橋段,就不勝枚舉。 溫馨小提醒:凡事必有例外,請斟酌使用。以不要造成他人反感或不舒服為主喔!

無論對象是誰,為什麼大家特別容易對摸頭這個舉動有感覺?(《醫生耀漢》劇照)

頭,也不是誰都可以摸的。根據自己和蒐集而來的身旁友人經驗,通常適用於已有好感的約會或曖昧對象,以及另一半。

無論對象是誰,為什麼大家特別容易對摸頭這個舉動有感覺?必殺技之所以為必殺技,一定有它的厲害之處,讓我們就專家曾提出的研究與觀察,來進一步討論:摸頭殺,為什麼是厲害的調情技能?

調情心理學:「觸」動你的敏感神經

情緒研究專家 Aaron Ben-Zeév 博士,在《 Why a Lover's Touch Is So Powerful》一文,提出「觸覺」與「情感」之間的關係。

他也提到,邁阿密大學醫學院(University of Miami School of Medicine)教授 Tiffany Field 所著的《 Touch 》一書。Tiffany Field 表示,在許多情況下,觸覺往往比言語或情感接觸更強烈。此外,觸摸對於兒童和成年人的身心健康都至關重要。

專擅情愛關係領域的心理學博士 Jeremy Nicholson MSW,在講述肢體語言時,也提到「觸摸」。

▼▼按圖放大,看幾位學者的解釋▼▼

為什麼是「摸頭」?頭部底下的秘密

根據 She Knows報導,臨床心理學家 Sara Williams 表示:當有人以充滿愛的方式撫摸你時,會釋放出被稱為催產素 (oxytocin) 的激素。

現在我們知道,觸覺相較於其他感覺,可能更容易影響人的情感波動。那麼,為什麼是摸頭?而不是摸身體的其他部位呢?

她也補充,觸摸頭部、頭髮和頭皮,尤其容易讓人陶醉,因為相關的感覺神經元就位於毛囊底部。

「他對我有意思嗎?」臉紅的微心動

物理治療師 Danielle Anne 在研究肢體語言時,曾提到:若一個人撫摸你的頭髮,他想表達的是與你之間的熟悉,或是想更接近你一些。

而我就身邊朋友所遇見的例子,被摸頭時,大致可能有兩個原因。一是上述所說,想觸摸你,拉近彼此之間距離;二則是試探,看你被摸頭後的反應,來確認你是否也對他有好感。

愛情是一綹剛被撫摸過/隨手溫,改變曲度的髮(香港01製圖)

說到這裡,你更理解「摸頭殺」了嗎?

摸頭,對許多人來說,是很容易走心的動作。然而,每個人對於肢體接觸能接受的程度並不相同,也不是每個人都喜歡被觸摸。在不熟悉與對方之間的關係,或是別人身體底線之前,還是請多斟酌使用吧!

▼▼▼【相關文章.按圖放大率先預覽】曖昧調情知進退 男女「語言偽術」大不同:「我很忙」潛台詞是?▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

【本文經授權轉載自「女人迷」,原文:調情心理學:為什麼「摸頭殺」會讓你心動?】