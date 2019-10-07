【調情】暖男秘技「摸頭殺」　科學分析：為何被摸頭會臉紅心動？

你聽過「摸頭殺」嗎？它指的是，摸頭這個動作可以秒殺一個人，讓他心跳漏跳好幾拍；也因為被視為偶像劇中常見的必殺技，而有此稱。舉例來說，光是韓劇裡的「摸頭殺」橋段，就不勝枚舉。 溫馨小提醒：凡事必有例外，請斟酌使用。以不要造成他人反感或不舒服為主喔！

無論對象是誰，為什麼大家特別容易對摸頭這個舉動有感覺？（《醫生耀漢》劇照）

頭，也不是誰都可以摸的。根據自己和蒐集而來的身旁友人經驗，通常適用於已有好感的約會或曖昧對象，以及另一半。

無論對象是誰，為什麼大家特別容易對摸頭這個舉動有感覺？必殺技之所以為必殺技，一定有它的厲害之處，讓我們就專家曾提出的研究與觀察，來進一步討論：摸頭殺，為什麼是厲害的調情技能？

調情心理學：「觸」動你的敏感神經

情緒研究專家 Aaron Ben-Zeév 博士，在《 Why a Lover's Touch Is So Powerful》一文，提出「觸覺」與「情感」之間的關係。

他也提到，邁阿密大學醫學院（University of Miami School of Medicine）教授 Tiffany Field 所著的《 Touch 》一書。Tiffany Field 表示，在許多情況下，觸覺往往比言語或情感接觸更強烈。此外，觸摸對於兒童和成年人的身心健康都至關重要。

專擅情愛關係領域的心理學博士 Jeremy Nicholson MSW，在講述肢體語言時，也提到「觸摸」。

▼▼按圖放大，看幾位學者的解釋▼▼

為什麼是「摸頭」？頭部底下的秘密

根據 She Knows報導，臨床心理學家 Sara Williams 表示：當有人以充滿愛的方式撫摸你時，會釋放出被稱為催產素 (oxytocin) 的激素。

現在我們知道，觸覺相較於其他感覺，可能更容易影響人的情感波動。那麼，為什麼是摸頭？而不是摸身體的其他部位呢？

她也補充，觸摸頭部、頭髮和頭皮，尤其容易讓人陶醉，因為相關的感覺神經元就位於毛囊底部。

「他對我有意思嗎？」臉紅的微心動

物理治療師 Danielle Anne 在研究肢體語言時，曾提到：若一個人撫摸你的頭髮，他想表達的是與你之間的熟悉，或是想更接近你一些。

而我就身邊朋友所遇見的例子，被摸頭時，大致可能有兩個原因。一是上述所說，想觸摸你，拉近彼此之間距離；二則是試探，看你被摸頭後的反應，來確認你是否也對他有好感。

愛情是一綹剛被撫摸過／隨手溫，改變曲度的髮（香港01製圖）

說到這裡，你更理解「摸頭殺」了嗎？

摸頭，對許多人來說，是很容易走心的動作。然而，每個人對於肢體接觸能接受的程度並不相同，也不是每個人都喜歡被觸摸。在不熟悉與對方之間的關係，或是別人身體底線之前，還是請多斟酌使用吧！

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：調情心理學：為什麼「摸頭殺」會讓你心動？】