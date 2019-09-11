打招呼看心儀對象心理　常講「你好」個性慢熱並非對你無興趣？

面對心儀男生時那種表面淡定，實際上心如鹿撞的感覺我們都明白。那怕他只是禮貌性地跟自己打招呼，只要有對上眼的機會已很滿足。想了解心儀男生的想法，原來只靠一句「Hi」已可知悉他個潛在個性。

透過一個人打招呼的慣用語，便可解讀對方的內心世界，應用於心儀對象身上有助拉近彼此距離。（Alex Holyoake/unsplash）

美國路易斯維爾大學心理學家Dr Stanley Frage曾於Weekly World News中指出，一個人的慣用語可揭示他的潛在個性。只要留意心儀對像打招呼的慣用語，便可解讀對方的內心世界，繼而投其所好，加強你於他心中的印象。

以「Hi」打招呼的人

相比起到處玩樂，以「Hi」打招呼的人假日更喜歡待在家中。（Thought Catalog/unsplash）

喜歡以「Hi」打招呼的人不愛出風頭，總是會默默為團體付出。他們個性謹慎，而且會擔心失敗而作出保守決定，錯失發揮創意的機會。平日你或會覺得他是個寡言的男生，但當他們與家人或朋友在一起時便會表現出熱情的一面。同時他也是個深閨的人，相比起到處玩樂，假日他更喜歡待在家中。故此，窩心的鼓勵與打氣說話有效拉近你們的距離 ，只要讓他感覺到你是個了解而且支持他的夥伴已是邁向成功的一大步。

按圖看其他打招呼慣用語揭示的個性：

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資料來源：Weekly World News