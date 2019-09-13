你的擇偶條件是甚麼？你喜歡哪一類型的男生？

近日相繼有不少娛樂圈夫婦都宣佈已經離婚的消息，曾經恩愛如蜜的夫婦如今卻形同陌路，難免令人唏噓。名人經常成為某些人的榜樣，小時候女生也許有過一個「少女夢」，夢想可以跟自己最喜歡的演員或歌手拍拖或結婚，而其實人們都傾向于渴望喜愛自己類似性格特徵的名人，比如他們的性格、臉、體形或聲音等。

如果你有一次機會擁有一位「明星老公」你會選擇哪一位？(weibo@leehom)

娛樂圈中每一位明星都有其獨特的吸引之處，有的以演技，歌聲或樣貌來作為他們吸引粉絲的特點，但其實有好多心理學家都指出人們都容易受與自己相似的人所吸引，跟據美國《Wellesley College》的研究人員一項研究表示，在浪漫關係和友誼方面，人們通常被那些性格和自己非常相似的人所吸引。而在對1,523對夫婦的研究發現，當1,523對夫婦被要求填寫一份有關他們個性特徵的調查時，普遍夫婦的相似率為86%，所以有很大理由相信，透過分析所挑選的結婚對象，可以認識自己潛在的個性。即做以下心理測驗，找出答案，從而了解自我個性更多。

如果你要和當紅的荷里活電影男明星結婚，你會選擇以下的哪位？ 1.Ryan Reynolds賴恩·雷諾士（著名電影：死侍） 2.Brad Pitt畢彼特（著名電影：末日之戰） 3.Tom Hardy湯姆·哈迪（著名電影：毒魔） 4.Dwayne Johnson巨石強森（著名電影：加州大地震） 5.Johnny Depp尊尼特普 （著名電影：加州大地震） 6.Bradley Charles Cooper 畢列·谷巴 （著名電影：加勒比海盜系列）

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