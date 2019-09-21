日本節目指女性小便擦錯方向或導致異味？正確清潔步驟非人人皆懂

陰道護理是女生的一大學問，不時要注意分泌物是否正常，清潔方法是否恰當。如果陰道得不到適當護理，可能會因此而引發各種女性疾病，最讓女性困擾的是陰道散發異味、痕癢不適，反復治療也未能完全痊愈。

因此，除了減肥，保養「妹妹」也是女生的終生事業。而生活上的小細節也有機會影響陰道健康，細微如去廁所後的清潔方式其實也需要注意。我們從小到大的固有概念就是如廁後，不論大小便都是以拭擦的方式清潔，而一般認知就是「由前往後」擦，然而，日本三井記念病院婦產科醫生中田真木在NHK電視台節目《朝一》（2017年11月13日）上提出以按壓的方式清潔陰道會更好，完全顛覆了我們的固有看法，到底背後原理是甚麽？

清潔和保養陰道是作為女生的一大學問。（VCG）

認清女性下體結構

詳述中田醫生的方法前，不妨先了解一下女生的下體結構。曾是台灣長庚醫院的中醫師，現為YouTuber的「77老大」一向拍攝影片分享病理知識。最近上傳了一段有關「女生上完廁所後該怎麼擦？」的影片，當中就引用了中田醫生的看法，引起了網民熱議。他在影片中先簡介女性的生理結構，其實女生的陰道口與尿道口大約距離1cm，而陰道口與肛門大約距離5cm，3者之中以肛門細菌最多、最骯髒。因此，「由前到後」擦的清潔方法就是避免把肛門的細菌帶到陰道或尿道，因而受到感染。

台灣Youtuber 77老大在影片中引述中田醫生的建議。（Youtube影片截圖）

「前到後」做法存盲點？

中田醫生指出由前往後擦，肛門細菌雖不會帶到陰道和尿道，但尿液會因而帶到陰道口。雖然尿液本身是無菌，但排出體外之後，尿液經過長時間分解，便會產生異味。而且，尿液令下體長期處於潮濕悶熱的狀態，因而令細菌容易滋生，造成感染。故此，她提出小便後清潔應該以按壓的方式代替拭擦，把紙巾折疊在尿道口按壓5-10秒以吸取尿液。這樣的方法既不會因為摩擦而殘留紙巾碎屑在下體，又不會把尿液帶到陰道口。而「77老大」提醒大家大便之後，也是照樣由前往後擦，但必須清潔乾淨，以免內褲沾上排洩物，然後因為走動時的摩擦，間接把細菌帶到陰道或尿道。

中田醫生指出擦拭方式會讓尿液容易殘留，因而導致女性病。（影片截圖）

「前到後」或按壓都正確

《01女生》向香港婦產專科方秀儀醫生查詢，她坦言女性生理結構的確由前至後分別為：尿道口、陰道口及肛門，而大便中的細菌較多（如大腸桿菌），她建議千萬不要由後向前抺或前後來回擦拭，否則會將肛門的細菌帶到尿道或陰道，造成膀胱炎或陰道炎。

方醫生認指出：「女性小便後，由前向後擦拭或中田醫生所說的方法都是正確，因為尿液在體內相對無菌（除非有尿道感染），所以由前向後擦拭也不會導致陰道炎。」她提醒擦拭時別太用力，輕拍即可，這樣可以防止留下紙屑，又能擦得乾淨，最重要是保持下體乾爽，避免尿液殘留引起感染。

婦產科醫生方秀儀。（受訪者提供）

除了如廁後清潔妥當，方秀儀醫生提出以下保養同清潔陰道的注意事項: