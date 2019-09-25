大學同窗密友　最大機會發展成為終身伴侶？想脫單別錯過哪些場合

九月開學，多所學校的中學生組「人鏈」表達反修例等訴求，少男少女們各出奇招，用筆、毛公仔或是雨傘避免拖手。人人都道，「同學的愛」最可愛，可遇不可求，能由青梅竹馬，走到白頭到老，更是難上加難。不過，有研究卻指出，昔日同𥦬密友，反而最能成為終身伴侶？

（《我的少女時代》劇照）

同𥦬密友最容易成為終身伴侶？

筆者記得，從前讀女校，十分快樂，羨慕別人的青梅竹馬，是由電影《那些年，我們追過的女孩》渲染青春開始。忽爾懷疑，大膽設想，我是不是缺漏了甚麼？

不過，人生大概是一條直線，我們決不能這樣比較。而根據英國《獨立報》的報導，網站Priceonomics分析美國人口普查的數據，很多人的結婚對像，都是昔日的大學同𥦬，讀同一科目，以2012年的調查為例，約有三成的人與昔日同𥦬結婚。

他們更指出，在某些「男女失衡」的科目中，這情況特別突出。例如，就似工程系，多數是男生修讀，女生修讀的話，很容易在那兒找到未來伴侶。一些比較多女生修讀的科目，情況也是一樣。如護理系，約有四成的男生會與同一學系的女生結婚。

既是同一學科，便也較容易志趣相投，這似是人之常情，不過，也有不少研究指出，關鍵或不在於是否在同一學院就讀，而是20歳至30歳這十年間，本來就是人生中十分重要的時期。根據英國網站Ｍatch.com的調查，他們收集2000份問卷，發現普遍來說，人會在25至28歳期間遇到終身伴侶。昔日同𥦬成為倍伴身側的那位，會否因為在你需要安定下來的時候，他／她剛好在身側，而那老朋友的感覺又令你覺得十分安全熟悉？

（《我的少女時代》劇照）

我們都是在哪兒相遇的？

不過，若然你似筆者，從小就讀女校，而大學修讀的科目也差不多是是「全女班」，那也不用灰心，網站《今日心理學》指出，下列地方最容易認識終身伴侶。若你想「脫單」，也可到以下場合碰碰運氣：

參考資料：Psychology Today, Independent.uk