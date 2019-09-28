有否記得中學哪一位老師靚仔靚女？這個話題或許是不少學生曾經熱烈討論過吧，對於校園禁忌師生戀或許都曾有所幻想。學生時期與老師相戀，最後結婚的人確實大有人在。不過早前有報導一名中學女老師疑似校內向男學生「收兵」一事，引起全城哄動。女老師已為人妻亦有一小孩，卻與多名男學生關係曖昧，以發展師生戀來從中取利。

早前一宗師生戀事件引起哄動，學生時期就是容易出現「戀師情意結」？(《老師！我可以喜歡你嗎？》截圖)

師生戀與否？收禮物為實？

師生戀事件中的A同學曾接受訪問，指他中三時的班主任就是該名女老師，當時因為失戀而被老師乘虛而入，曾與女老師拖手約會，女老師更靠在他的肩膀睡。更展示二人的對話記錄，女老師會稱自己的丈夫為「哥哥」，以「未來老公」來稱呼男學生，當有一定親密度就會升級便稱呼A同學為「老公」。女老師更曾家訪A同學，趁家長休息時，與A同學睡在床上談天，言行超越一般老師學生之間的關係。此時女老師就露出尾巴，向學生提出若收到過千元的名牌球鞋、化妝品等禮物後，就會給予獎勵，更有一些性暗示。不禁令人懷疑女老師是否以利用學生感情，以師生戀錯覺來達到目的？

日本電影不時有女學生暗戀男教師的情節，現實上會有嗎？(《老師！我可以喜歡你嗎？》截圖)

除了A同學，女老師其實在同一時間亦與班上其他男同學來往，遭同樣下手。當A同學與其他女同學親近，就會被女老師阻止，為不讓男同學親近女學生，私訂班規限制男學生的戀愛自由，而利用老師身分，欺壓女學生，帶頭杯葛、針對女同學，A同學後來得知女老師過去幾年曾犯的事而作出分手。今年7 月該名女老師亦已經離開學校，亦有回覆事件子虛烏有，又受不同形式滋擾故報警處理，真真假假唯有當事人最清楚。

延伸閱讀：



【港姐2019】冠軍黃嘉雯與馮盈盈有淵緣？同奪華姐冠軍31年僅4位



Cookies傳不和多年 成長總失友誼 研究：30歲只剩__位密友



《睡美人》妝品系列重現60年前電影製作心思 胭脂項鍊收藏值極高

學生送老師禮物？老師要避嫌關係

青春期的中學生難免對愛情有著憧憬，老師時常幫助學生解決問題，又比同年異性同學成熟，讓學生容易產生安全感和依賴，產生崇拜感覺。無論原因，不過老師就不可任意收取禮物。教育局都有指引，老師收取學生送贈的禮物不得超越100元，《學校及其教職員收受利益和捐贈事宜 》又指明校董會有責任決定校內教職員在處理學校職務時，可否接受某項利益，如利益影響個別教職員處理學校事務，亦會觸犯《防止賄賂條例》。所以老師應避免任何行為或處事不當之嫌，以防違反老師的廉潔操守。那麼，若真的發生師生戀，學生送給老師的禮物，必須小心選擇。

1996年轟動教育界的新聞，12歲威尼與34歲人妻女教師瑪麗·凱·勒圖諾相戀，更發生性行為！(節目《Investigation Discovery》截圖)

師生戀真愛? 等女教師入獄7年再結婚 今年卻離婚？

要數哄動的師生戀事件，不得不提在1996年，34歲女教師瑪麗·凱·勒圖諾與當時只有12歲的六年級學生威尼相戀，雖然女教師與丈夫育有四個孩子，有一個美滿家庭，不過都無阻瑪麗與威尼相愛，他們亦從柏拉圖式戀愛轉食禁果，當時警察在小型貨車中發現二人，雖然瑪麗告訴警察威尼是18歲，又聲稱沒有不當行為，但兩人終被帶到派出所，後來被釋放。當瑪麗懷了威尼的女兒時，卻被丈夫發現，瑪麗因此被判二級兒童強姦罪入獄3個月，她誕下女兒後，又與威尼在車裏發生關係而再懷孕，令她入獄7年，在獄中生第二個女兒。7年來威利都禁止探望瑪麗，雖然二人分開不能相見，但瑪麗與威利的感情沒有結束。在瑪麗出獄時，威利已21歲長大成人，二人迅速結婚。

瑪麗在《Investigation Discovery》受訪，不論在10年前後都回應，為這段感情都是值得付出。(節目《Investigation Discovery》截圖)

雖然他們將二人的愛情故事和感受寫成書《只有一種犯罪，愛情》，可惜2017年二人選擇分居，今年8月二人卻正式離婚，終止14年的婚姻。其實他們在分開之後，都會為了兩個女兒喬治亞和奧黛麗而偶爾在西雅圖一起生活。這並不是說他們彼此不愛，但最親密的關係已經消失了。

我不是受害者，我不以做父親為恥，我不以愛上瑪麗為恥。 威尼

有戀師情結？全因性意識！

根據美國心理學家赫洛克，青少年性意識發展的4個階段中，其中牛犢戀時期，就是對某一特定年長的異性出現傾心和愛慕的情感。學生進入青春期後，因為開始對異性產生興趣及渴望，所以對老師的感覺因而混淆，由信任變成崇拜，出現依戀和愛慕的微妙情感。青少年在性意識發展過程中，出現人稱的戀師情結都是正常現象。

老師和學生的感情是校園禁忌，校方避談？(《老師！我可以喜歡你嗎？》截圖)

應討論師生戀禁忌議題？

在思想開放的社會中，多數人會認為愛情無分年齡、身份限制，不過師生戀仍然是校園中的禁忌。根據《Psychologytoday》，Nick Luxmoore表示老師處於權威地位，令人產生欣賞和吸引的感覺，因而成為學生幻想的對象。但教師不能濫用這一權威以損害青年生活中的微妙作用。的確有一些界線是不可逾越，但是現在的界線變得愈來愈模糊，他認為師生戀的老師與學生都難以公開承認，如果教師無法談論這些界線，理解自己的想法，有可能陷入混亂而越過界限，一旦將學生與老師之間的親密關係成為一個禁忌話題，這份忌諱、可恥的狀態會令老師隱藏自己的感受，因此事件是有談論的必然性。在台灣有些高中會針對師生關係，分享師生戀的處理，表明態度希望學生懂得與老師保持應有距離。但有沒有一些學校是支持師生戀呢？

在香港，學生與老師結婚是大有人在。(《老師！我可以喜歡你嗎？》截圖)

印尼就有一個13歲的女學生，與一個比她年長十多年的男老師公然發展師生戀！拍拖7 年二人的感情竟然在校內拍拖，沒被校方和同學干擾？感情進展順利，女方的父母卻時刻為女兒擔心，對於二人結婚又是否會順利通過呢？其實香港都有一些師生戀的婚姻，曾經是老師與學生的關係，卻轉變成情人，再成為夫妻，他們都是不畏懼別人的目光，走到最後。

【點擊看】全校支持師生戀？13歲女學生與男老師結婚？年距OO年？

+ 10 + 9 + 8

在感情關係上，最重要處理洽當，真的不易複雜，老師與學生關係不能太疏，卻不能太親密，令老師們為免誤會都會多加小心。不過香港都仍有一些成功師生戀婚姻，二人需清楚明白師生戀的應做與不應做的，校方亦以明白和持開放的意見態度處理議題，師生戀就真的不是禁忌話題。

延伸閱讀：



Rihanna都愛 91歲破格KOL吸380萬粉絲 偷男人的奶奶絕境重生



【姊弟戀婚姻】大S高齡流產、松松怕老變醜 丈夫甜蜜護妻證真愛



【開放婚姻奇聞】妻戀女廚師 夫倡三人行：無法滿足她對女性慾望