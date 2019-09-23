楊丞琳內在強悍　曾拍拖8個月只見面10次分手　李榮浩為何是例外

「喜歡看你走路充滿自信 說話時候你的專注眼神 溫柔的表情笑容裡的天真」 喜歡一個人的原因，可能不是他富有、有才華，而是簡單的表情與內心，當時還是「可愛教主」的楊丞琳就用《理想情人》道出如此單純的愛情，而她也終於找到「理想情人」。 李榮浩在34歲生日時向楊丞琳求婚成功，上星期在內地合肥領結婚證，正式成為夫婦。

楊丞琳從組合「4 in Love」單飛後，一直以「可愛教主」的形象示人，歌曲都是以快歌為主打。（VCG）

何時該前進 何時該放棄 《曖昧》

當時只有21歲的楊丞琳（Rainie），以「可愛教主」之名，用《曖昧》一曲單飛唱紅中港台，但這也讓Rainie背着不是真正形容自己的名銜10多年，她在台上一臉娃娃臉，可愛得讓人想保護她，又用《曖昧》唱出一個女生對感情迷茫的心聲，但台下的Rainie絕不是一個拖泥帶水的女生，對於愛情更是敢愛敢恨。

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「可愛」只是外表，她比任何人都更成熟

Rainie的緋聞男友數之不盡，而戀情多以「聚少離多」為由分手，當中最為人所知且影響最深的兩段感情，大概是初戀的和小鬼（黃鴻升）和「壞男孩」邱澤。當年只有17歲的Rainie決定休學踏上星途，與小鬼漸行漸遠，價值觀的變化而和平分手，最終二人成為好友；平實的Rainie與上孤僻的邱澤，拍拖8個月見面不夠10次，最後Rainie主動發短訊分手，有指這段感情未必是最愛，卻是最痛心。

談起感情，Rainie曾受媒體訪問指：「我寧可早一點面對問題」，這可能是受父母愛情的影響，她認為保護自己不被受傷是很重要，但也不要因為不捨而做出錯誤的決定，做人與愛人一樣。

李榮浩因在2015年年初發布與楊丞琳「頭貼頭」的合照而傳出緋聞。（李榮浩微博）

經歷這個你 活成這個我 細數自己 《年輪說》

找到「幸福」，同時做回自己

2011年Rainie用實力、行動在放下可愛教主之名，曲風不再走俏皮可愛，而是更成熟，也剪了率性短髮，外界可能覺得她轉型，然而她只是做回自己。

以往Rainie都不主動在公開場合放閃，也甚少提及另一半，因為她認為作為公眾人物，公開的戀愛就像是一件虧心事，無法讓她感覺自在，但李榮浩卻改變了她。男方一直不忌諱對女方的喜歡，最經典莫過於2017年李榮浩在台北小巨蛋的個唱中突然霸氣親吻神秘嘉賓的女友面頰，讓Rainie害羞得用手遮面，事後Rainie指這舉動讓她有一種感動，是從來沒有過，因為他令她活得像平凡人，不用再躲藏。

不過二人為人還是比較低調，無論是討婚還是領證，都是事後才跟大眾公開喜訊，說到領證更是被人偷拍後不得不承認。雖然已經公開，但強悍的Rainie對於婚禮堅持一切從簡，且有「三不」：不海島（婚禮）、不花童、不丟捧花，但最近她覺得可以拋一拋花球，讓幸福傳給朋友，到底楊丞琳和李榮浩的婚禮該會是怎樣？

楊丞琳在Instagram正式宣布已領證結婚，更說：「祝福我們收到了 謝謝」。（rainie77@Instagram）

要什麼時候 才能放輕鬆 才能不要寂寞 才能真的快樂 才懂 《觀眾》

無論是如何，進入人生下一個階段的Rainie都像李榮浩為她所創作的《觀眾》一樣，經歷了不同的「觀眾」，最後終會遇到「幸福」，它就是「李榮浩」。