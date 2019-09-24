秋天是作重大感情決擇　最好時機？把握復合黃金期｜男共女的事

一葉知秋，秋風送爽，吹走了煩悶天氣，原來也會影響感情狀態？冬天是擁抱的好季節，冷冰天氣，找個穩定伴侶窩在被窩中，互相取暖，大概是種需要；大地回暖，聽說春天便是分手的「高峰期」；夏日回復單身，乾柴烈火，愛情也是霎眼嬌。 秋季，由「到處留情」到「安定下來」，聽說便是作重大感情決擇的好時機。

（jomemui/unsplash）

由「到處留情」到「安定下來」：9月是分水嶺？

據「Urban Dictionary」的說文解字，感情也似感冒，有些人的感情隨天氣而轉變，冬季是「安定下來季節（Cuffing Season）」；至於夏季，則是「到處留情的季節（Fielding Season）」。

冬季是Cuffing Season，也有被鎖上手銬的意思，或許暗示情場浪子也因天氣而要安定下來。至於「到處留情的季節（Fielding Season）」，即指5月到9月中，炎炎盛夏，忌黏答答，宜單身玩樂，於是人也傾向單身，到處留情而非找固定伴侶。

配對公司OkCupid的環球聯絡經理Michael Kaye就在接受《Refinery29》的訪問中提到，當秋天來到，很多人便會不自覺地受天氣影響，想認真地找個穩定的伴侶。而《今日心理學》也提出不少理由支持：

九月徐徐來到尾聲，你又準備好作「重大決定」了沒有？

沉迷「季節性愛戀」 即無法安定下來？

感情切忌猶豫不決，遊離去留之間，磨人又不負責任。因此秋季到來，是時候認真地選個伴侶過冬。這大概是歐美年輕人的戀愛風氣。放在你我之中，不知又能否說中你的感情狀態？

這令筆者想起，英國曾有一家麵包公司Brioche Pasquier就為這「人生地圖」作調查，約2000人參與詳，他們發現平均結婚年齡是26歲，27歲買人生中第一所房子。換言之，26至27歲是不少人人生的重要里程碑。筆者與友人分享，大家也不禁驚嘆：「為何我們這樣落後，所謂『人生里程碑』怎麼似是全盤落空？」卻又立刻如夢初醒，人生要是真有如上學般，有既定時間表，偶爾逃學，當個壞學生，也不見得會畢不了業。

放諸在「季節性愛戀」 中，又如何？雖然，上文所說，大概只是潮流趨勢，並非精密的科學計算或調查，但也反映了不少人的想法。筆者反思，想要「冬暖夏涼」，大概是人之常情，但天氣無常，乍暖還寒，要找個穩定伴侶，或是猶豫遊離，關乎自身幸福，又怎可全因天氣而決定？不過，大概這是最懶惰的做法，把自己的選擇推卸在別人身上，天氣不過其中一樣。

參考資料：Refinery29, Independent uk