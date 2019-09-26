情侶主題Party Room重現AV場景　分入門、重口味級有旅行避世感覺

有一類人，永遠只把食當作基本需要，飽肚就可，因此他們永遠不懂得享受「Fine Dining」呈現的精緻感。同樣的價值觀也適用於性愛，有人只需一張床就能滿足性慾，有人則追求氣氛、情趣。

九十後AK、YM和Mo在太子鬧市中開設情侶主題Party Room，將其形容為性愛中的「Fine Dining」也不為過。香港時鐘酒店遍地，只是不及便利店般開揚，隱藏在舊樓、大廈中。狹窄、髒、雜是這一代人對時鐘的形容，歸根到底還是土地問題。然而，在《花樣年華》的年代，時鐘還帶點浪漫意味，要尋找圓床、水床、鏡房、按摩浴缸這些情趣蹤跡，也只能到傳統時鐘的重地——九龍塘。價錢卻讓不少人卻步，「正如不少朋友聽到我們Party Room的收費後都會眉頭一皺，只是試完之後個個都大讚媲美5星級酒店。」價錢由$420 2小時起跳，切切實實的「九龍塘」價。

《花樣年華》中的2046號房充滿浪漫。（《花樣年華》劇照）

香港不是缺乏性空間，而是性愛模式太無聊。

空間限制性幻想

談起香港的性空間，總以缺乏、不足來形容，「其實不是不足，只是對性有要求的人會覺得香港的性空間很無聊。」的確，香港的時鐘酒店如連鎖店般「公式化」，打開門就是床，不能奢想有裝修，狹小的空間裏，旺季之時還留下一點上手痕跡，你幾乎沒有做「前戲」、「後戲」的興致。擁抱之際，可能已傳來職員「催鐘」的鈴聲。快快完事，彷如把公仔麵狼吞虎嚥，飽足卻悲哀。即使AK、YM和Mo擁有自己的房間或租屋與另一半同居，算是社會上有「私人空間」的一群，也坦言「還是欠了情調。」

他們坦言大部份香港人不懂享受性愛樂趣。（黃舒慧攝）

試過到內地尋找主題式時鐘酒店，「有一次預約了水族館主題房間，打開房門，只有印上魚缸的墻紙和藍色床單。」有人願意花時間找情趣酒店，三人當中卻有人恰恰相反，從前對性的想像總是過於安份。「以前從不覺得性可以是一種享受，可以好好玩。」如同大部份香港人，親熱時光僅限在一張床上。這也難怪，租屋是劏房，租時鐘也是劏房，「有地方已經好好」自然難以生出一絲情慾點子，正如Mo形容「在香港的時鐘做，只能叫繁殖。」正是這份不甘，一步一步形成了這間情侶主題Party Room。

重現AV場景滿足幻想

選址太子舊樓，「全貪這裏沒有劏。」一千多呎的空間只有4間主題房，每間都有200呎以上。他們將房間分為入門版和重口味版，「和式風呂和家庭感覺的逸居較為大眾，SM主題的地牢和水世界則較為新鮮。」每間房間都有專屬的情趣套裝出售，如和式風呂有和服和巫女服、水世界有日本AV中常見的Nuru按摩液，逸居則有性感睡衣，「我們想擴闊客人對性的想像。」

Party Room名稱「EMC2」代表Explore（探索）、Mansion（公寓）、Company（公司）、Second Home（第2個家）。（黃舒慧攝）

透過照片遊歷他們4間主題房：

+ 17 + 16 + 15

隱世感覺如去旅行

步進4個房間，仿佛去了香港以外的空間，3位負責人也坦言「就是想給人一種離開香港，可以暫時避世的感覺。」每個房間都有墻，可是都以磨砂貼紙或趟門遮掩，「我們故意讓客人看不到街外的情況。」作為年輕人，他們深明一段高質素的親密時光，有空間，也要有感覺，「香港太死氣沉沉，整個氣氛都讓人不開心。我們希望這個空間可以讓人完全放鬆。」在這裏，除了探索情慾趣味，也讓長久被霧霾籠罩的情緒有一個出口。