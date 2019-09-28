近日友人跟筆者分享，參與婚禮，有數件事要準備：「人情」、衣着與認識異性的心情。筆者打趣：「喂，你不是來恭喜一對新人的嗎？」

（《最爆伴娘團》劇照）

婚禮是脫單好時機？

根據《Refinary29》的報導，約有兩成的賓客在婚禮中撘上異性。心理學家Bella DePaulo就解釋，那種興奮、酒精與音樂，與單身這回事，會令人更容易認識異性，特別是當坐在你附近的人都是單身。

她認為這樣不難估計，因為當有無限供應的酒，而大家又這樣悉心打扮，又乘著婚禮的愉快氣氛，確是「脫單」的好時機。網民更在「Reddit」及不少網上論壇上分搞鬼有趣的「開場白」：

+ 5 + 4 + 3

在婚禮中的愛情故事 大多只是一夜情？

根據網站New York Post的報導，調查發現在婚禮中較容易認識異性，約有五成人認為那是因為較容易打開話匣子。不過，婚禮既是酒不醉人人自醉，但也不見得一定可以成功「脫單」，根據《Refinary29》的報導，那兩成的賓客大多只有霎眼火花，當中只有4%的人最後發展成穩定情侶。

不多少網民就分享他們在婚禮上認識異性的故事，不盡是浪漫的故事，更多更只是「一夜情」？

【點圖即看】婚禮賓客「艷遇」情節，也不一定浪漫？＝＝＞

應持開放態度 卻不應強求

筆者與友人分享以上文章所見所聞，友人一臉羨慕，慨嘆：「怎麼外國戀愛事都似是容易一點？」似是西方電影，對上眼神，下一個鏡頭已轉到床上。反觀中式婚禮，新人似木偶表演，供拍照娛賓，而一眾賓客大多圍坐，由乳豬拼盤吃到美點相輝，通常在數小時內完成，也鮮有似外國那般要飛往異地。要認識異性，籍以脫單，或許在中式婚禮中不是一件容易的事。

即使筆者也覺似電影一般的相遇確是浪漫刺激，但來得容易，去也容易的愛情，絕非人人都喜歡。在老套的禮節中，相信也有老套的好處。不求酩酊大醉，但求微醺；不求霎眼火花，但求平凡相遇。在婚禮中的浪漫相遇，還是不能強求，且當都市傳說記在心上，或許會有意外收穫。

參考資料：Refinery29, Man Repeller