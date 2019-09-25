【雙層公寓】解構男女攻防　年輕靚女不一定最受歡迎　男生最怕⋯

最新一季《雙層公寓：東京2019-2020》一如既往，大獲好評，吸引大批觀眾討論。真人騷劇集在Netflix上架，每集不過40分鐘，攝下三對男女的同居生活。型男俊女，乾柴烈火，日久生情，情感以外，當然還有大大小小的「劇場」，娛樂觀眾。 雖然，筆者一直懷疑「真人騷」多真？不過，既然看得痛快，也樂於被人哄騙，便當是尋常浪漫日劇來觀看，甚至可以伺機取經？

（《雙層公寓：東京2019-2020》劇照）

《雙層公寓：東京2019-2020》：日本男女生都十分重視的是⋯⋯？

日本裝潢向來使人嚮往，木製傢具與乳白牆壁，日光也是少不了的原素，因此「雙層公寓」本來就吸引。再加上年輕男女的生活，看他們工作、做飯與約會，劇集讓人一窺日本的日常文化，當然引人入勝。

劇集中的男女談情說愛，也會說說對未來的期許、生活的方式、價值觀與自己事業的發展等等。六人各有志向，有些積極有些消沉，有人努力有人慵懶。在鏡頭底下，交往前也要把這些心底內的想法攤放開來，不能隨便拉扯過去，似是過往數季一樣，定有男女口中說一套，做的又一套，「時不與我」這說法不過是一個避風港。

雖然不知那樣的角色是不是戲劇效果，但這也一貫日劇的熱血氣息－生而為人就要為了甚麼努力奮鬥，先死而後已。重點在於過程，而不是結果。而在考慮一人是否值得交往時，這也是十分重要一點。筆者設想，在這囫圇吞棗的世代，這點非常可貴－認真地選擇一個人，才認真地跟他／她交往。那樣的話，也不會有那麼多「港女」埋怨「港男」不能給她們將來了－這是他本來樣子，為何你這樣自大，定覺別人可為你改變本性呢？

《雙層公寓：東京2019-2020》女子組個人簡介，必定有漂亮女生入選＝＝＞

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《雙層公寓：東京2019-2020》男子組有唧些「筍盤」？＝＝＞

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兩女為了男生而吵架？不要讓自己成為那種女生，是最基本的修養

三男三女走在一起，按劇情發展，多角戀是必然事。不過，在劇集中，竟出現了女生為了心儀男生而吵架，甚至「勾心鬥角」的情節出現。

21歲田邊莉笑子與24歲的奧山春花同時對31歲的吉原健司有好感，二人卻因此而吵起上來，甚至為了得到心儀男生的青睞而耍「小手段」。田邊莉笑子把奧山春花的心事告訴吉原健司，讓男生覺得她對自己沒有興趣；而大受歡迎的吉原健司竟然對春花坦白，指三位女生他都喜歡，但就是與春花沒有情侶間的感覺。春花欣賞健司的坦白，但也對莉笑子的行為感到生氣，甚至因此而哭了起來，吵起上來。劇中男生對這樣的吵鬧，當然感到厭惡。

筆者看了，竟感到莫名的氣憤又可笑，都甚麼年代了，為何還要上演「宮廷式」的鬧劇？同時愛上一位男生，或許無可避免，但喜歡的既是人而不是物件，爭取不來。況且，要是那是要爭奪回來的愛情，你還稀罕嗎？愛情本來就如霧裏看花，迷糊一點才能醉人，健司也未免過於坦白，對三位女生的喜歡，放在心中，也是一種禮儀。

或許，人的愛憎本來就不由自已，但行為卻是可以自主的。即使有多喜歡，不賣笑也不賣尊嚴，這是最基本的修養。