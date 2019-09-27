台灣男歌手林宥嘉自上一張專輯《今日營業中》已經是三年前的事，睽違 3 年多林宥嘉已經變成第一愛妻號，所以新專輯都是他滿滿的愛意，早前推出的主打歌《少女》就是由林宥嘉親自編曲作詞，歌詞「戀愛的男子，每一個都是少女」大大表達戀愛中的心情仿如少女憧憬著愛情，今次MV更請來太太丁文琪(KiKi )親身上陣，簡直是高度向老婆告白，原來林家又有大喜事！為何戀愛中的男人會如此為愛瘋狂？

戀愛中的男人=少女 時刻都按捺不著表白

32 歲林宥嘉與 34 歲的丁文琪(KiKi )在 2014 年公開認愛，又在2016 年尾林宥嘉成功向丁文琪求婚後，翌年在日本輕井澤舉辦婚禮，婚後二人都不忘在Instagram上放閃。當太太懷孕7 個月時，林宥嘉剛好進行巡迴兩年的「THE GREAT YOGA」世界演唱會，終於在高雄巨蛋上為太太丁文琪拿着結他自彈自唱《不說》，令台下的太太欣賞他的深情演出，他坦言唱歌比說話更能傳達自己心意。上年二人終於生下兒子「酷比」，如今小寶寶都已經一歲。每當他接受傳媒訪問時，都不忘談及家人，分享照顧「酷比」的心經，他指雖然照顧孩子很累但心又很療癒，他又會公開感謝太太為照顧家庭而辛勞，成為了他的偶像。

MV中，即使二人在地上，但從兩個人的眼神交流中，可以見到濃濃愛意，甜思思的笑容。(《少女》MV截圖)

《少女》一曲由林宥嘉親自編曲、作詞。閃爆的歌詞更大大發表二人幸福洋溢的婚姻。他在《少女》MV下方註解「MV女主角是我的老婆。」，MV中兩人的互動都十分甜蜜、可愛搞怪，可見二人日常生活的相處。為配合歌詞「此情不渝永結同心」，二人坐在床上，林宥嘉為丁文琪戴上戒指。他戀愛的心情就仿如少女一樣，要告知全世界，「戀愛的男子，每一個都是少女。」

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少女心情：時刻炫耀妳的美貌

《少女》畢竟是林宥嘉對太太的一份愛意，歌詞太過私人，如果是別的女星演MV會很奇怪，所以在找MV女主角時，他都有苦惱過，林宥嘉卻說：「苦苦尋找的女主角就在自己家中」。由於今次MV由珠寶公司贊助支持，所以支持林宥嘉與太太一同拍攝，令二人的故事真實的呈現。結果林宥嘉花時間說服太太參與，在MV完成後，他都在發佈的前一天分享「看我人生中合作過最漂亮的女主角。」他又笑指：「從來沒想過有天 KiKi 會成為我 MV 的女主角，我的家裡果然藏著一位仙女！」林宥嘉真的是時刻在傳媒前稱讚妻子的美貌！今個月，他們亦首次一起拍廣告，當時他受訪時都炫耀妻子的漂亮，在他的眼中只有太太，她是世上最美的人。

【點撃看】林宥嘉：「她比OOO漂亮？」 專屬二人的重要歌詞。

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只屬於二人的神預言MV《少女》

近日，林宥嘉在珠寶活動中公開《少女》MV亦同時公佈一個驚喜，其實《少女》歌詞中「我想要買一間房子裡面住兩個少女」，而他指MV的結尾是一個神預言「MV的ending真的很神！」活動中林宥嘉緊張地道：「我覺得我的太太很辛苦的，因為她在拍這個MV的時候，她已經懷孕了。」由於拍攝時胎兒未超過三個月，所以都未有其他人知道。導演在因為歌詞「最好生一兩個孩子來複製我們的樣子」，所以MV找來一對兄妹拍最後一幕，而林宥嘉和 KiKi 之間有一個小女孩，一家四口睡在床上，沒想到這竟變現實！二人都想為「酷比」多一個伴，所以一直順其自然，當知道太太懷有的真是一個妹妹，令他們大感幸運。當時太太已經有孕吐常常不適，拍攝日程又滿，太太拍完後都一直嘔，令林宥嘉十分心疼。相信這個MV對於二人有一個特別價值，見證二人的甜蜜經歷，載有二人迎接小生命的興奮心情。林宥嘉都會投放多些時間在家庭之上，達成幸福家庭的夢想！

戀愛有令你變成《少女》嗎？(Facebook@華研國際)

男人更易表白 同女人一樣浪漫

或者大多數人會認為，女人比男人更浪漫，但真的如此？根據外國媒體Bustle，就指男人比女人更快墜入愛河，更會先說一聲「我愛你」，不過男人和女人在愛情和浪漫的態度反應並沒有差異，由於性交時會釋放催產素產生依戀的感覺，好像哺乳嬰兒依戀母親一樣的作用，都會令情侶彼此感覺更近。不論男女在經歷愛情的過程中，戀愛令人心跳加速，沉迷在愛情的麻醉之中。之前外國媒體Forbes解釋為何愛情使人上癮，原來人在墜入愛河時，大腦會釋放多巴胺激素到愉悅中心位置，令人有興奮、麻醉的效果。出現心跳的感覺，都是因為大腦甲腎上腺素的增加而增加心跳率和血壓，其效果類似使用強效上癮興奮劑的人所經歷感覺，令熱戀中的情侶為情瘋狂。

愛情之中的男人有少女的細膩心情，被愛麻醉，為情瘋狂。林宥嘉眼中只有丁文琪，最愛的人一定是最美的，無人可比。他們在簡單快樂的生活中，尋找小確幸就會變得幸福一點。在林宥嘉維繫愛情的秘訣，就是時刻表達愛意和謝意，令他與丁文琪之間的感覺保鮮。

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