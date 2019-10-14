【求婚】女生都渴望驚喜大龍鳳？網民：高調不是求婚，是逼婚！

偶像劇常出現當街拉橫幅示愛的橋段，路人高喊「接受他！嫁給他！親下去！」這仿彿很唯美。但在現實生活中，高調告白或求婚真的是每個女孩的夢想嗎？而男人們，你又能不能在人群中大膽求愛呢？

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澳門賭王的兒子何猷君今年大費周章地包下購物廣場，動用9萬9999朵玫瑰佈置場地，還有一群舞蹈員在旁伴舞，打造粉紅夢幻的城堡及花牆，向中國模特兒奚夢瑤求婚。在女方答應之際，空中還飄下了許多花瓣，場面唯美得仿彿置身童話世界。

看見這麼誇張的排場，有些女生相當羨慕；但部分女性卻稱自己無法接受這樣求愛。「我認為這樣高調根本就不是求婚，而是慘不忍睹的逼婚現場！若我男友這樣求婚，我一定生氣！」，「可是我覺得這樣求婚很浪漫，可以得到很多人的見證！」記者在姐妹聚會中拋出能否接受高調求婚的問題，立刻引起討論。

反之，問及男性友人對此的看法，大多數男生認為，求婚是否高調取決於另一半的要求。若女友希望比較高調鋪張的求婚，就會盡量配合，給對方製造一個浪漫的回憶。「其實高調求婚對男生來說是很壓力的，除了考量經濟因素，也得考慮求婚是否會被接受。若對方當眾拒絕，分分鐘就會變成分手的導火線。」

大多數男生認為，求婚是否高調取決於另一半的要求。（Gift Habeshaw/Unsplash）

近九成人選擇低調

《東方日報》兩性調查局在Facebook公開讓網民投選，在共有2022個網民中，僅有13%（253人）喜歡和可接受高調求婚或示愛，而高達87%（1769人）的人更喜歡低調的求婚和告白。

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籌備一場浪漫驚喜

Jeff和Inthira共同經營Youtube頻道，平日會惡作劇互相作弄，但偶爾又會甜蜜放閃。兩人拍拖3年，在今年情人節，Jeff三更半夜拉Inthira起床，並且在她不知情的情況下帶她到香港。一切看似普通的慶祝情人節，卻是他們人生中的重要日子——求婚！

【Jeff與Inthira】IG：Jeffleong16，Inthira16／Youtube：Jeff & Inthira（inthira16@IG）

Jeff和Inthira其實早已協商並訂好酒席，只欠一個正式的求婚，而Inthira一直以來都很希望有一個浪漫的求婚，Jeff也記在心中。他說：「我是一個不打沒把握的仗的人，雖然我們已經訂了酒席，肯定會求婚成功的，但我還是會放100%的努力去求婚，就是希望能讓彼此都有個美好的回憶。」

Inthira透露：「身邊有很多姐妹都問，為什麼還沒求婚就安排酒席，好像很猴急恨嫁這樣。」問及若Jeff到最後沒有求婚，或是隨便在家拿戒指求婚，是否可以接受。Inthira說：「不可以啦，浪漫的求婚是我的夢想，我不能降低要求，大不了就取消酒席。」聽到取消酒席，Jeff在一旁逗趣地說：「還好我有求婚。」Inthira笑言：「不過我相信Jeff一定會求婚，他會給我一個美好的回憶的。」

在情人節當天，Inthira被「騙」到了香港，以收任務卡的方式開啟了驚喜連連的旅程。Inthira一直被蒙在鼓裏，直到路人紛紛送上花時才有所察覺。（Jeffleong16@IG）

Jeff用了大概一個月構想整個求婚計劃，而真正著手準備則用了5天。Jeff說：「男人這一生對另一半最大的欺騙就是求婚，要瞞著她才能給她驚喜。」在情人節當天，Inthira被「騙」到了香港，以收任務卡的方式開啟了驚喜連連的旅程。Inthira一直被蒙在鼓裏，直到路人紛紛送上花時才有所察覺。

Inthira坦言，她曾經懷疑Jeff會在當天求婚。「我考量的是求婚一定要有戒指和花嘛，他都沒有準備，重點是在香港也沒有人可以幫我們拍攝影片，應該只是單純地慶祝情人節而已，所以就沒有多想了，結果真的有被驚喜到！」

Jeff說：「Inthira很精明，要給她驚喜的確不容易！我是暗中請香港的朋友幫忙才能求婚成功的。老實說，那一天是我人生當中最緊張的日子！我自認口才還蠻好的，但竟然口吃了，幸好一切都很順利。」

誠意最重要

這次求婚，從戒指、花束到飛往香港的旅費，花了將近3萬令吉（約5萬6千港元）。是否是因為Youtuber這公眾人物的身份，所以得那麼華麗鋪張？Jeff說：「即使是素人，我也會這樣求婚。對我而言，感情是我倆的事，求婚當然也是因為我們個人想要留下美好的回憶才會決定這樣做的。至於花費，是在我個人經濟許可之下才那麼做。」

（ Inthira16@IG）

他認為求婚不一定要奢華，但一定要有誠意。「有些人可能很會DIY一些紙鶴、卡片，這些都可以用來堆疊氣氛的。並不是花越多錢就越有誠意，反之注重細節可以讓愛翻倍！我掏空了自己積蓄去準備這場求婚，有些男人會認為沒有必要那麼大陣仗，但我愛Inthira，我願意為她那麼做。」

很多「酸民」紛紛「送上祝福」，說如此高調結婚，一定會很快離婚。對此，Inthira說：「我們其實和一般的情侶或夫妻一樣，都有自己的生活和戀愛步調。只是因為我們是youtuber，私生活很容易被攤在陽光下引起話題，我們自己知道彼此是對的人就好。很感謝大家的祝福和關注。」

求婚當天，周美杞被姐妹們邀去逛街，而這實際上是吳毓誠暗中和她的姐妹們安排好的。（大馬東方日報授權使用）

吳毓誠（29歲），企業家與周美杞（28歲），室內設計師

吹著色士風走向你

2017年11月，吳毓誠在雙威金字塔購物廣場舉辦的一場活動中寫信向「聖誕老人」求助，而主辦單位則抽中了吳毓誠為幸運兒，因此才會在主辦方的協助下，在該商場向周美杞求婚。

求婚當天，周美杞被姐妹們邀去逛街，而這實際上是吳毓誠暗中和她的姐妹們安排好的。當周美杞和好友在聖誕裝飾下拍照時，吳毓誠用色士風吹著《Beauty & the Beast》走向周美杞，讓她楞在當場。周美杞說：「先是看到吳毓誠的朋友，然後才看到他，之後我的朋友把我推向前，我才知道發生什麼事，但其實還蠻尷尬的。」

周美杞說：「先是看到吳毓誠的朋友，然後才看到他，之後我的朋友把我推向前，我才知道發生什麼事，但其實還蠻尷尬的。」（大馬東方日報授權使用）

躲在衣櫥練樂器

她笑說：「如果是唱生日歌，我還可以捧蛋糕。可是當時我不知所措，不知道手要放哪裏，只能跟朋友招手，又要看著吳毓誠。本來我有點感動的，眼眶濕濕的，但我一跟吳毓誠對眼我就笑了出來。」吳毓誠對周美杞道：「原訂計劃是吹將近兩分鐘的色士風，但因為我很久沒有吹了，不夠氣，所以一直縮短演奏時間；而且我也考慮到你會站在那邊很久，所以最後決定只吹30秒，不然你會站在那邊更久。」

為了籌備這場求婚，吳毓誠可說是忙得不可開交。當時他的公司剛好出了些狀況，常常要到律師樓處理文件，又需要和幕後團隊開會討論求婚事宜，晚上回家還要練習吹色士風。他透露，為了避免吵到家人和鄰居，自己每晚都躲在衣櫥裏練習。「對我來說，忙不是問題，最慘的是不能和她（周美杞）分享。我凡事都會和她說，那次卻要瞞著她，有點煎熬。」

周美杞表示自己全程被蒙在鼓裏，很感動對方為自己做了那麼多。「我以為他會在我們交往的10週年紀念日求婚，怎知道沒有。當然我也很清楚他當時的狀況，我也沒有要求什麼。只是沒想到他會在紀念日的一個月後給我那麼大的驚喜。」

公開求婚，其實很冒險

吳毓誠和周美杞並不是高調的人，周美杞也更傾向於低調的求婚方式。吳毓誠說：「其實我知道她想要低調，但我們拍拖了10年，我告訴自己今年再不求婚就太對不起她了。」

吳毓誠坦言，大庭廣眾求婚是很冒險的事。

一來我們都不擅長面對大眾和鏡頭，這是一種壓力。二來如果在求婚時，女方稍微遲疑，就會很尷尬。高調求婚是不可控的，萬一她當下拒絕，會影響到我們之間的感情。 吳毓誠

周美杞續道：「當場拒絕倒是不會，一定要給另一半面子的嘛！只是結婚這件事女生一定會想很多，認定對方的話就還好，但萬一還沒考慮清楚就會有被強迫的感覺。」

早在2016年，吳毓誠就曾經在美國布雷肯里奇雪山求婚。只是當時兩人的行李是放在同一個包包，他不方便帶戒指和花，所以只是口頭上求婚。周美杞說：「我當下是答應的，但我覺得求婚還是要有個儀式感，我事後要求要在有戒指和鮮花的情況下再求一次。」

吳毓誠把周美杞說的話都放在心上。周美杞有一個很特別的要求，她說：「我知道這個要求有點奇怪，但我希望在求婚時，男生下跪膝蓋可以90度，代表真誠。結果在求婚當天，他竟然小聲說了一句要『90度』才下跪。有點可愛和搞笑，但讓我很窩心。」

示意圖（Ethan Robertson/Unsplash）

吳毓誠強調，促成這場求婚多虧了雙威和親朋好友的配合，從策劃到現場拍攝和樂隊，參與人數大約40人。他表示這場求婚除了戒指、鮮花和宴請朋友吃飯，也沒有花費太多，卻是一個人生難忘的回憶。「現在每次我們經過求婚的地點時，都會回想當時的情境，雖然旁人可能都忘了這件事，但對我們來說是一個很重要的儀式。我沒有後悔過如此求婚，當然如果重來一遍，或許我會配合周美杞的要求，選擇較低調的方式。」

我很滿意這個求婚了。他在那麼忙和低潮的時候還願意為我搞那麼多驚喜，讓我很感動。我也很開心有那麼​​多人為我們拍照和錄影，記錄這一段美好的記憶。 周美杞

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：公开求婚？ 国人更愿低调】